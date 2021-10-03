صور.. خالد عبد العال يتابع رفع المخلفات المحيطة بسور مجرى العيون

جدة - نرمين السيد - تفقد خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أعمال رفع المخلفات المحيطة بسور مجرى العيون، والتى تم التعامل معها بحرص حفاظا على السور، من قبل الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة.





وأشار محافظ القاهرة إلى أنه تم رفع ما يقارب من 700 ألف م3 من المخلفات خلال 15 يوم عمل، باستخدام أحدث معدات الهيئة بالتنسيق مع وزارة الآثار شارك فيها 24 سيارة نقل مخلفات و3 لوادر و5 بوكات و2 حفار و60 عاملا.

وأكد محافظ القاهرة على أن أعمال رفع المخلفات تأتى فى إطار تطوير المنطقة والحفاظ على مكانة وعراقة منطقة سور مجرى العيون، مشددا على ضرورة استمرار تكثيف أعمال النظافة حولها لإظهارها بالشكل الحضارى اللائق بها.

كما تفقد محافظ القاهرة اصطفاف عمال ومعدات هيئة النظافة استعدادا للقيام بحملة لرفع التراكمات القديمة بجميع حوارى وأزقة وشوارع حى السيدة زينب والتى ستستمر لمدة أسبوع.

كما سيتم خلال الحملة مراجعة ورفع كفاءة 588 عمودا بكافة شوارع السيدة زينب مثل مجرى العيون، والقصر العينى، وبورسعيد، والسد، وخيرت، والشيخ على يوسف، والكومى، ومجلس النواب، وبيرم التونسى.