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وأشار محافظ القاهرة إلى أنه تم رفع ما يقارب من 700 ألف م3 من المخلفات خلال 15 يوم عمل، باستخدام أحدث معدات الهيئة بالتنسيق مع وزارة الآثار شارك فيها 24 سيارة نقل مخلفات و3 لوادر و5 بوكات و2 حفار و60 عاملا.
وأكد محافظ القاهرة على أن أعمال رفع المخلفات تأتى فى إطار تطوير المنطقة والحفاظ على مكانة وعراقة منطقة سور مجرى العيون، مشددا على ضرورة استمرار تكثيف أعمال النظافة حولها لإظهارها بالشكل الحضارى اللائق بها.
كما تفقد محافظ القاهرة اصطفاف عمال ومعدات هيئة النظافة استعدادا للقيام بحملة لرفع التراكمات القديمة بجميع حوارى وأزقة وشوارع حى السيدة زينب والتى ستستمر لمدة أسبوع.
كما سيتم خلال الحملة مراجعة ورفع كفاءة 588 عمودا بكافة شوارع السيدة زينب مثل مجرى العيون، والقصر العينى، وبورسعيد، والسد، وخيرت، والشيخ على يوسف، والكومى، ومجلس النواب، وبيرم التونسى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. خالد عبد العال يتابع رفع المخلفات المحيطة بسور مجرى العيون على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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