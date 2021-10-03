بدء انتخابات هيئات مكاتب اللجان بالبرلمان

جدة - نرمين السيد - رفع المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة الثانية، على أن يعاود المجلس الانعقاد فى تمام الثانية والنصف ظهرا، لإعلان نتيجة انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية.





وقبيل رفع الجلسة، دعا جبالى، أعضاء البرلمان لانتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية، وفقا للقواعد المتبعة. وأكد رئيس البرلمان عدم تلقى أى اعتراضات أو اقتراحات على تشكيل قوائم اللجان النوعية للبرلمان والبالغ عددها 25 لجنة نوعية. وأعلن أمام الجلسة العامة للبرلمان، قواعد انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية (الرئيس - الوكيلين - أمناء السر)، بحيث يترأس عملية الانتخاب أكبر الأعضاء سنا ويعاونه الأصغر سنا. ودعا حنفى جبالى، أعضاء المجلس، إلى انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية، بحيث يتم إجراء الانتخابات بحضور أغلبية أعضاء اللجنة (50% + 1)، وعلى أن تتم الانتخابات لمدة ساعة. وفى الجلسة الختامية اليوم، يتم إعلان التشكيل النهائى لهيئات مكاتب اللجان النوعية للبرلمان.

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