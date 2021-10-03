نتائج انتخابات «نوعية النواب».. الفقى رئيسا للخطة وحسين للشباب وعابد للنقل

وأسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن فوز النائب أحمد بدوى، برئاسه اللجنة وكل من النائبان أحمد نشأت ومرثا واصف بمقعدى الوكالة، بينما فاز بأمانة السر النائب محمد يسرى عبادة.
كما أسفرت انتخابات لجنة الخطة والموازنة، عن اختيار فخرى الفخرى رئيسا للجنة، ومصطفى سالم وياسر عمر وكيلين وعبدالمنعم على عبدالمنعم أمينا للسر.
كما فاز النائب علاء عابد برئاسة لجنه النقل والمواصلات بالتزكية للعام الثانى على التوالى.
وأجريت انتخابات على الوكيلين وأمين السر، حيث فاز النائب وحيد قرقر والنائب محمود الضبع بوكالة اللجنة والنائب محمد السيد عوض بأمانه السر بالتزكية.
وفى انتخابات لجنة الشباب والرياضة، فاز النائب محمود حسين برئاستها، بينما أصبح سامر التلاوى وكيلا أول وحسام متولى وكيل ثانى، وحازم إمام أمين للسر.
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