صور.. العربية للتصنيع تستضيف وفد شباب روسيا ومصر

جدة - نرمين السيد - تأتى هذه الزيارة فى إطار عام التبادل الإنسانى بين مصر وروسيا، الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى، والرئيس "فلاديمير بوتين".

فى هذا الصدد، أعرب الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع ، عن اعتزازه بزيارة الوفد الشبابى الروسى المصرى، مثمنا الدور الهام الذى تقوم به وزارة الشباب والرياضة لتحقيق التواصل بين شباب مصر، وشباب العالم، وتوطيد أواصر التعاون بينهم فى مختلف المجالات لنقل الخبرات والثقافات والوصول إلى مبادرات ومشروعات وأفكار ومقترحات تفيد الشباب فى كل بقاع الكرة الأرضية.

وأوضح "التراس" أن الشباب المصرى يحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، فى إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 وتأسيس مبادئ ثابتة للجمهورية الجديدة تعتمد على تمكين الشباب بإعتبارهم القاطرة التى تقود حركة التقدم فى تنمية المجتمعات.

كما أكد "التراس" على أهمية إتاحة الفرصة للوفود الشبابية الدولية بزيارة مؤسسات مصر الصناعية والاطلاع على تجربتها الرائدة للتنمية المستدامة وخطواتها غير المسبوقة لبناء مجتمع متطور بالاستغلال الأمثل للقدرات التصنيعية الوطنية وتعميق التصنيع المحلى وتوطين التكنولوجيا الرقمية الحديثة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى وإنترنت الأشياء.

وخلال لقائه مع الوفد الشبابى، أشار "التراس" إلى أن العربية للتصنيع تمثل الظهير الصناعى للدولة المصرية لتوطين التكنولوجيا والتصنيع والتطوير وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة، لافتا إلى تاريخ تأسيس الهيئة ودورها القومى كأحد نتائج انتصارات حرب أكتوبر ودورها فى تلبية احتياجات الأشقاء العرب والأفارقة من الصناعات الدفاعية والمدنية.

كما ذكر "التراس" أن أكاديمية العربية للتصنيع للتدريب ترحب بتدريب كافة الدارسين والكوادر البشرية من خلال دورات تدريبية متخصصة فى كافة مجالات الصناعة والإدارة ونظم المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات والذكاء الاصطناعى وإنترنت الأشياء، وفقا لأحدث آليات الإدارة الآلية الذكية والتدريب على الماكينات المبرمجة.

وفى سياق متصل أعرب "التراس" عن ثقته الكبيرة فى الشباب المصرى القادر على استيعاب أحدث التقنيات التكنولوجية، مضيفا أننا نتطلع لجنى ثمار هذا التعاون لبناء قدرات الشباب المصرى، وتعميق الخبرات ومنظومة الكفاءات فى التحول الرقمى وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر.

وخلال تفقد معرض منتجات الهيئة العربية للتصنيع، أبدى وفد الشباب الروسى المصرى إعجابهم بالمنتجات المتنوعة للعربية للتصنيع وقدراتها التصنيعية لتطوير التكنولوجيا بأساليب علمية لتحقيق أعلى نسب للتصنيع المحلى ونقل وتوطين التكنولوجيا الرقمية الحديثة.

كما تضمنت الزيارة تفقد أكاديمية التدريب بالهيئة العربية للتصنيع، حيث يتم من خلالها تدريب وتأهيل الكوادر البشرية وفقا لأحدث نظم التدريب الرقمية الحديثة.

كما أطلعوا على الخطط المستقبلية التى تقوم بها العربية للتصنيع لدعم خطة الدولة للرقمنة وتحديث خطوط الإنتاج وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة.