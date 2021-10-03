صور.. ضبط 17 طن لحوم وأغذية فاسدة فى الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - نفذت مديرية الطب البيطرى فى الإسكندرية، بالتنسيق مع مباحث التموين، حملات مكبرة على الأسواق بكافة الأحياء، لضبط اللحوم والمواد الغذائية منتهية الصلاحية، وذلك حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.





وقال الدكتور يوسف شباط، مدير مديرية الطب البيطري بالمحافظة، إن الحملات خلال شهر سبتمبر الماضى أسفرت عن ضبط 17 طن لحوم وأغذية فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى. وأضاف مدير مديرية الطب البيطري بالإسكندرية، اليوم الأحد، أنه جرى تحرير 29 محضرا بالمخالفات، وذلك لردع المخالفين وكل من يضر بصحة وسلامة المواطنين. ومن جانبه، وجه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بالاستمرار فى الحملات التموينية، لضبط الأسواق والرقابة على الأغذية من أصل حيوانى المعروضة للبيع على المواطنين.

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