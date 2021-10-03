وزير الداخلية يهنئ الرئيس ووزير الدفاع ورئيس أركان الجيش بذكرى نصر أكتوبر

جدة - نرمين السيد - وقال وزير الداخلية، فى نص البرقية: "يسعدنى وهيئة الشرطة فى مناسبة الاحتفال بانتصار السادس من أكتوبر المجيد أن نبعث لسيادتكم بأصدق التهانى مقرونة بأطـيب الأمنيــات بموفور الصحة ودوام التوفيق".

وأضاف: "إن هذا النصر العظيم سيظل رمزا للفخر والإعتزاز بتلك الذكرى الخالدة وبرجال أعلوا قيم الفداء والتضحية وضربوا أروع الأمثلة فى البطولة والشجاعة وسطروا بحروف من نور بطولاتهم لتبقى مصر نموذجا يحتذى به فى تاريخ العسكرية على مـر العصور".

وتابع توفيق: "نسأل الله العلى القدير أن يبارك جهود سيادتكم ويسدد خطاكم للوفاء بمسئولياتكم الوطنية وأن يعيد هذه المناسبة الغالية بكل الخير لوطننا المفدى".

من جهة أخرى، بعث وزير الداخلية، برقية تهنئة للفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى"، وجاء نصها: "يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال بذكرى السادس من أكتوبر المجيد أن نبعث لسيادتكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود بخالص التهانى وصادق الأمنيات".

وأكمل وزير الداخلية: "إن نصر أكتوبر العظيم سيبقى دوما شعلة مضيئة فى تاريخ العسكرية وسيظل شاهدا على بطولات وتضحيات رجال قواتنا المسلحة الباسلة الذين جادوا بأرواحهم الطاهرة لتبقى مصر مرفوعة الهامة رايتها دائما عالية خفاقة..

حفظ الله جيش مصر الباسل وسدد على طريق الحق خطاه إنه نعم المولى ونعم النصير".



كما بعث برقية تهنئة للفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، جاء فيها: " يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال بذكرى السادس من أكتوبر المجيد أن نبعث لسيادتكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود بخالص التهانى وصادق الأمنيات.. حفظ الله مصر الكنانة وهيأ لها ولقواتنا المسلحة الباسلة مزيدا من الرفعة والتقدم".