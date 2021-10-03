رئيس النواب يعلن إجراءات انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية

جدة - نرمين السيد - وكشف أمام الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد، قواعد انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية (الرئيس - الوكيلين - أمناء السر)، بحيث يترأس عملية الانتخاب أكبر الأعضاء سنا ويعاونه الأصغر سنا.

وطالب جبالى، أعضاء المجلس، لانتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية، بحيث يتم إجراء الانتخابات بحضور أغلبية أعضاء اللجنة (50% + 1)، وعلى أن تتم الانتخابات لمدة ساعة، وذلك بعد إعلان قوائم اللجان النوعية وانضمام كل نائب إلى اللجنة التى يرغب بالتواجد فيها خلال دور الانعقاد الثانى.

وفى الجلسة الختامية اليوم، يتم إعلان التشكيل النهائى لهيئات مكاتب اللجان النوعية للبرلمان.

وانطلقت فعاليات الجلسة العامة للبرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، اليوم، وذلك فى ضوء عقد ثلاثة جلسات لاستكمال إجراءات انطلاقة دور الانعقاد الثانى للفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب، والذى بدأت أمس السبت بعد دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى للمجلس للانعقاد فى 2 أكتوبر من الشهر الجارى وفق الدستور.

وبدأت الجلسة الأولى فى الحادية عشرة صباحا حيث تم الإعلان عن الاعتذارات، والرسائل، والإعلان عن قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس وفتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة، بعد أن فتح الباب للأعضاء أمس لإبداء رغباتهم بشأن اللجان النوعية، ومع الإعلان تم رفع أعمال الجلسة، فيما عقدت الجلسة الثانية فى تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم حيث تم إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس فى صورتها النهائية بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة من بعض الأعضاء، حيث لم يتم التقدم بأى اعتراض.

وعقب الإعلان عن هذه القوائم دعا رئيس المجلس الأعضاء اللجان المختلفة لإجراء انتخابات هيئات المكاتب ورفع أعمال الجلسة الثانىة لحين الانتهاء من إجراء الانتخابات، لتعقد الجلسة الثالثة فى تمام (الساعة الثانية والنصف مساء) حيث تشهد إعلان نتيجة انتخابات مكاتب اللجان النوعية للمجلس وتقديم التهنئة للأعضاء الذين نالوا ثقة زملائهم.