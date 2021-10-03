/654092/نتائج-كارثية-لإعصار-شاهين-وتأجيل-عدد-من-الرحلات-الجوية

الإعصار شاهين، يبدوا أنه الأكثر بحثًا على محرك البحث جوجل، وذلك نظرًا لما خلفه من آثار، حتى أنه أدى إلى تأجيل عدد من الرحلات الجوية.

دوت الخليج

نتائج كارثية من إعصار شاهين

ووفقًا لما أشارت إليه عدد من الوكالات فإن أمطار شديدة الغزارة تتساقط على محافظة "مسقط" بسبب إعصار شاهين الكارثي، الذى تبلغ سرعة رياحه تقدربـ 64 عقدة، أى ما يوازي بـ 116 كلم فى الساعة.

وكانت وسائل إعلام محلية قد أكدت أنه يجري الآن استمرار ارتفاع منسوب مياه الأمطار بشارع السلطان قابوس، وذلك نتيجة التأثيرات المباشرة لجدار إعصار شاهين.

ووفقًا لما تمت الإشارة إليه من قبل عدد من وسائل الإعلام فإن قُطر عين الإعصار يبلغ ما بين 11 و14 كلم، ومن المرتقب أن يصل لليابسة فى المساء.

ونتيجة الإعصار المهولة، فقد تم إعادة جدولة كل الرحلات من وإلى مطار مسقط بسبب الإعصار حتى إشعار آخر.

ووفقًا لما أكد عليه المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة فإن كميات الأمطار المتوقعة من شأنها أن تؤدي إلى فيضانات خاصة.

معلومات عن إعصار شاهين

وقال المركز إنه تم تجهيز 136 مركز إيواء بالمحافظات المتوقع تأثرها بالإعصار، وأن قرابة 3 آلاف شخص لجأوا لمراكز الإيواء بالمحافظات المتضررة. كما أعلنت السلطات وقف الحركة في شوارع محافظة مسقط، عدا طريق مسقط السريع، وسوف يسمح لحركة الحالات الطارئة والإنسانية إلى حين مرور الإعصار ⁧‫شاهين‬⁩ وانتهاء تأثيراته على المحافظة.

وإليكم معلومات هامة عن الإعصار أهمها:-

سقطت صباح اليوم أمطار غزيرة على العاصمة مسقط بسبب إعصار شاهين

السرعة حول مركز الإعصار غير مسبوقة «116 كم في الساعة» قطر عين الإعصار وصل ل١٤ كم

يتوقع أن تصل عين الإعصار لليابسة مساء اليوم تم تجهيز ١٣٦ مركز إيواء ولجأ له حتى الٱن ٣٠٠٠ شخص

أدى الإعصار إلى قطع طرق رئيسية، بسبب الأمطار الغزيرة والرياح القوية