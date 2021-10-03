/654093/محمد-هنيدي-في-لقاء-خاص-مع-منى-الشاذلي-الخميس-والجمعة-المقبلين

يحل الفنان الكوميدي محمد هنيدي ضيفًا على برنامج «معكم»، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة «cbc»، يومي الخميس والجمعة المقبلين، في تمام الساعة التاسعة مساءً.

دوت الخليج يكشف موعد لقاء النجم الكوميدي محمد هنيدي مع الإعلامية منى الشاذلي.

مغامرات محمد هنيدي في الفن

يكشف نجم الكوميديا خلال اللقاء، عن مغامراته في دنيا الفن، بدايًة من المشاهد الصامتة وصولًا للنجومية المستمرة بأفلام عاشت في وجدان الجمهور، موضحًا مشاريعه المستقبلية في السينما والتليفزيون، ورحلاته في الدول العربية بعدد من العروض المسرحية.

ويعبر هنيدي عن مدى سعادته بفيلمه الأخير الذي حقق إيرادات بنحو 50 مليون جنيه، كما يوضح كواليس التعامل من جديد مع المخرج شريف عرفة بعد فيلمهما «فول الصين العظيم» في عام 2004.

يتحدث هنيدي عن ظهوره المميز على صفحات التواصل الاجتماعي بشكل مستمر، ويروي عددًا من المواقف المضحكة خلال مسيرته الفنية، وسط تفاعل كبير من جمهور البرنامج.

منى الشاذلي تستضيف أبطال الإنس والنمس

وتستقبل منى الشاذلي في ذات الحلقتين، عددًا من أبطال العمل، وهما سليمان عيد ومحمود حافظ، للحديث عن التجربة المختلفة، والمعالجة الكوميدية لأفلام الرعب.

محمد هنيدي يحضر لمسرحية جديدة

ومن ناحية أخرى، يحضرالنجم محمد هنيدى لمسرحية جديدة من إخراج خالد جلال، حيث بدأ فى تحضيراتها حالياً، استعداداً للعرض بموسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، وانضم للعمل الفنان محمد ثروت ليشارك فى العرض المسرحى بدورمهم، حيث يتكتم صناع العمل عن تفاصيله ومقررالاعلان عنه خلال الأيام القليلة المقبلة.

الإنس والنمس بطولة محمد هنيدي

ويعرض لـ هنيدي حاليًا فيلم "النمس والإنس"، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول شخصية تحسين الشبراوي ويجسده محمد هنيدي.وهو موظف حكومي فقير يرث بيت رعب في ملاهي، ويتعرض لكثير من الأزمات بسبب مهنة والده، الذي يجسده شريف دسوقي، كما تلعب دور والدته عارفه عبدالرسول، وبمرور الأحداث يقع تحسين في حب منة شلبي التي تظهر بدور عفريته.