/654100/تعرف-علي-تاريخ-مواجهات-ليفربول-ومانشستر-سيتي-قبل-قمة-اليوم-بالدوري-الإنجليزي

يحل اليوم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي ضيفاً ثقيلا ً علي نادي ليفربول علي ملعب الأخير في أنفيلد ضمن لقاءات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويحتل فريق ليفربول المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 14 نقطة من 6 مباريات بينما يأتي مانشستر سيتي ثالثاً بنفس عدد النقاط والمباريات.

تاريخ مواجهات الفريقين

يتفوق فريق ليفربول والذي يلعب لة المصري محمد صلاح علي مانشستر سيتي في المواجهات السابقة بين الناديين حيث تواجة الفريقين سابقاً في 187 مباراة,تمكن الريدز من تحقيق الفوز خلال 90 مباراة, بينما حقق السماوي الفوز في 48 لقاء وتعادل الفريقين في 49 مباراة.

مواجهات الفريقين علي ملعب الأنفيلد

تواجة الفريقين علي ملعب الأنفيلد في 92 مواجهة وكانت لفريق ليفربول الكلمة العليا خلال تلك المواجهات حيث حقق الفوز في 55 مباراة وخسر 15 لقاء وحسم التعادل نتيجة 22 مباراة.

الأهداف المسجلة

تمكن فريق ليفربول من هز شباك مانشستر سيتي 327 مرة, بينما سجل فريق مانشستر سيتي 249 هدفاً في شباك نادي ليفربول.

تشكيل ليفربول

من المتوقع أن يبدأيورجن كلوب الماراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: جيمس ميلنر - جويل ماتيب - فيرجيل فان دايك - أندي روبرتسون.

خط الوسط: فابينيو - جوردان هندرسون - كورتيس جونز.

خط الهجوم: محمد صلاح - ساديو ماني - روبرتو فيرمينو.

علي الجانب الأخر فمن المتوقع أن يبدأ بيب جوارديولا المباراة بالتشكيل التالي:

تشكيل مانشستر سيتي

حراسة المرمى: إيدرسون موراييس.

خط الدفاع: كايل ووكر - إيمريك لابورت - روبين دياز - جواو كانسيلو.

خط الوسط: رودري -فيل فودين - برناردو سيلفا.

خط الهجوم: جاك جريليش - كيفين دي بروين - جابرييل جيسوس.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

1-تشيلسي16 نقطة من 7 مباريات.

2- ليفربول14 نقطة من 6 مباريات.

3-مانشستر يونايتد14 نقطة من 6 مباريات.

4-إيفرتون14 نقطة من 6 مباريات.

5- برايتون 14 نقطة من 6 مباريات.

6- مانشستر سيتي13 نقطة من 6 مباريات.

نتيجة مباراة تشيلسي أمام ثاوثهامبتون

إفتتح فريق تشيلسي التسجيل في الدقيقة التاسعة من شوط المباراة الأول عن طريق المدافع تشالوباة لتصبح النتيجة تفوق البلوز مبكراً بهدف مقابل لاشيئ.

ثم يحرم حكم الراية مهاجم نادي تشيلسي لوكاكو من تسجيل الهدف الثاني في المباراة بسبب وقوعة في التسلل قبل تسديدة للكرة في المرمي وتستمر النتيجة بتقدم تشيلسي بهدف نظيف.

وفي الدقيقة40 يلغي حكم اللقاء الهدف الثاني لفريق تشيلسي واللاعب تيمو فيرنر بسبب وجود خطأ في بداية اللعبة التي تم من خلالها إحراز الهدف.

وينتهي شوط المباراة الأول بتقدم فريق تشيلسي بنتيجة هدف مقابل لاشيئ, أحرزة اللاعب تشالوباة.

ثم تعادل فريق ثاوثهامبتون مع بداية شوط المباراة الثاني بعد الحصول علي ركلة جزاء في الدقيقة59 سددها اللاعب وورد براوس لتصبح النتيجة تعادل الفريقين إيجابياً بهدف لمثلة.

وفي الدقيقة 75 قام حكم اللقاء بطرد صاحب هدف فريق ثاوثهامبتون اللاعبوورد براوس, بعد تدخل عنيف علي لاعب نادب تشيلسي جورجينيو.

ويتمكن أخيرا اللاعب تيمو فيرنر من تسجيل الهدف الثاني لفريق تشيلسي وهدف الفوز بالمباراة وذلك في الدقيقة 83 من شوط المباراة الثاني

.وفي الثواني الأخيرة يضيف اللاعب بن تشيلول الهدف الثالث لمصلحة فريق تشيلسي بعد متابعة لكرة إرتدت من حارس المرمي.

وتنتهي المباراة بتقدم فريق تشيلسي بهدفين مقابل هدف وحيد ليرتفع رصيدة إلي 16 نقطة ويتصدر بها ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.