شيماء سيف تكشف تطورات الحالة الصحية لوالدتها بعد دخولها المشفى: «قدر ولطف»

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حرصت الفنانة الكوميدية شيماء سيف على طمئنة جمهورها على حالة والدتها، بعد تعرضها لأزمة صحية دخلت على إثر المشفى.

دوت الخليج يكشف تطورات الحالة الصحية لوالدة الفنانة شيماء سيف.

تحسن الحالة الصحية لوالدة شيماء سيف

كتبت سيف عبر خاصية استوي على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»: "الحمد لله رب العالمين شكرا لكل الناس ربنا قدر ولطف وهي دلوقتي أحسن.. وشكرًا أوي يا حبايبي لدعواتكم ويارب يتم شفاها على خير.. ويشفي كل مريض يارب" .

دخول والدة شيماء سيف المشفى إثر وعكة صحية

وسبق وأن طلبت شيماء سيف الدعاء لوالدتها بعد تعرضها لأزمة صحية أدت لدخولها المستشفى.

ونشرت شيماء سيف عبر خاصية ستورى صورة لوالدتها من داخل المستشفى وعلقت عليها: "يارب اشفيها وعافيها يارب مليش غيرها يارب".

آخر أعمال شيماء سيف الفنية

على الجانب الآخر، شاركت الفنانة شيماء سيف مؤخرًا في مسلسل «الوضع مستقر»، والذي شارك فيه بجانبها العديد من الفنانين منهم انتصار، سيد رجب، محمد جمعة، شادي ألفونس، إنجي كيوان، خالد منصور، طه دسوقي، أحمد سلطان، تأليف محمود عزت إخراج وائل فرج ويستعرض المسلسل لفيلم خلال أحداثه حياة المسؤولة عن تلقي الاتصالات الهاتفية لشرطة النجدة في دبي وتم تصويره بالإمارات العربية المتحدة.

وكشفت الصفحة الرسمية لبرنامج «ET بالعربي» عن مسلسل جديد يجمع بين نجوم الوطن العربي في مصر وسوريا ولبنان لأول مرة تحت عنوان «الجار للجار».

نشرت صفحة برنامج «ET بالعربي» عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام صورة تجمع بين كلا من الفنان المصري بيومي فؤاد، والفنانة المصرية شيماء سيف، والفنانة السورية مرام علي،و اللبنانية جيسي عبدو، معلنة عن عن بدأ تصوير المسلسل قريبًا في أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة.

تفاصيل فيلم الجار للجار

أرفقت صفحة «ET بالعربي» تعليقا على الصورة لتوضح تفاصيل العمل قائلة: “حصري.. الجار للجار يجمع بيومي فؤاد، شيماء سيف، مرام علي، وجيسي عبدو، وهو سينطلق تصويره قريبا، في أبو ظبي، أنتاج شركتي ميديا ريفوليوشن 7 للمنتج مفيد الرفاعي وغولد تاتش مع المخرج محمد عبدالعزيز، ومن تأليف أسامة حسام الدين”.