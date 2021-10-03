/654104/نورا-على-رئيسا-لسياحة-النواب-وقاسم-والطيبى-وكيلين-وشعول-بأمانة-السر

فازت النائبة نورا على برئاسة لجنة السياحة والطيران المدنى بدور الانعقاد الثانى للفصل التشريعى الثانى بالتزكية كما فاز النائب سيد قاسم والنائب أحمد الطيبى، بمنصب الوكيلين، والنائب أمانى شعول بأمانة السر .

دعا المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، أعضاء اللجان النوعية لانتخابات هيئات المكاتب (الرئيس - الوكيلين - أمناء السر) وذلك بعد إعلان قوائم اللجان النوعية ونضمام كل نائب إلى اللجنة التى يرغب بالتواجد فيها خلال دور الانعقاد الثانى.

دوت الخليج

وانطلقت فعاليات الجلسة العامة للبرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى اليوم الأحد، وذلك فىى ضوء عقد ثلاثة جلسات لاستكمال إجراءات انطلاقة دور الانعقاد الثانى للفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب، والذى بدأت أمس السبت بعد دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى للمجلس للانعقاد فى 2إكتوبر من الشهر الجارى وفق الدستور.

الجلسة الأولى انطلقت فى الحادية عشرة صباحا حيث تم الإعلان عن الاعتـذارات،و الرســـائل، والإعلان عن قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس وفتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة، بعد أن فتح الباب للأعضاء أمس لإبداء رغباتهم بشأن اللجان النوعية، ومع الإعلان تم رفع أعمال الجلسة لتعقد الجلسة الثانية فى تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم حيث تم إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس في صورتها النهائية بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة من بعض الأعضاء، حيث لم يتم التقدم بأى اعتراض.

نورا على رئيسا لسياحة النواب وقاسم والطيبى وكيلين وشعول بأمانة السر

وعقب الإعلان عن هذه القوائم دعا رئيس المجلس الأعضاء اللجان المختلفة لإجراء انتخابات هيئات المكاتب وقام برفع أعمال الجلسة الثانىة لحين الانتهاء من إجراء الانتخابات، لتعقد الجلسة الثالثة فى تمام (الساعة الثانية والنصف مساءً) حيث تشهد إعلان نتيجة انتخابات مكاتب اللجان النوعية للمجلس وتقديم التهنئة للأعضاء الذين نالوا ثقة زملائهم.