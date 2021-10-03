/654105/عمرو-الصفتي-أحمد-رفعت-يجب-الأستمرار-مع-المصري-بيعه-هيثبت-ان-ده-كان-مسلسل-هابط-بين-الادارة

علق عمرو الصفتي لاعب الزمالك السابق، عن أزمة نادي المصري مع أحمد رافعت لاعب الفريق المنضم حديثاً لصفوف الفريق.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكتب عمرو الصفتي عبر حسابة الشخصي”فيس بوك”:”من وجهه نظري في موضوع احمد رفعت و النادي المصري ان اللاعب لازم يقعد في المصري لان بيعه هيثبت ان ده كان مسلسل هابط بين الاداره و رفعت علشان يتباع ومفيش حاجه اسمها مش هيلعب كويس علشان اقعد غصب عنه اللاعب دلوقتي زي البورصه هتلعب كويس سعرك هيزيد هتلعب وحش سعرك هينزل اكيد هيموت نفسه علشان سعره يعلي وكمان احمد رفعت احسن لاعب في المصري يتباع ازاي

كارتيرون

ويتمسك المدرب بضم مهاجم أجنبي جديد في الفريق وسط النقص العددي وعدم تواجد سوى الثنائي سيف الدين الجزيري ومروان حمدي فقط.

وأخطر المدير الفني الإدارة بأنه حال تعثر ضم مهاجم اجنبي فالأفضل هو استمرار عمر السعيد وعدم إعارته بعد العروض العديدة التي تلقاها اللاعب من بعض الأندية في الدوري وعلى رأسها الجونة الذي يرغب في تجديد إعارته.

أعلن نادي الزمالك عن انضمام الدولي التونسي حمدي النقاز لصفوف الفارس الأبيض، وذلك بعد فسخ تعاقدة مع ناديالترجي التونسي.

وكانت اللجنة المكلفة بإدراة نادي الزمالك برئاسة حسن لبيب قد تواصلت مع اللاعب من أجل التعاقد معه واللعب لنادي الزمالك مقابل تنازل اللاعب عن قضيتة التي حصل بها على حكم نهائي من الاتحاد الدولي "فيفا".

ويحل الزمالك ضيفا على توسكر الكيني يوم 16 أكتوبر الجاري في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال الدكتور منتصر الرملاوي المدير الإداري للزمالك إن المباراة ستقام على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء في الرابعة عصرا.

ومن المقرر أن تسافر بعثة الفريق إلى كينيا على ثلاث مراحل وسيسافر وفد يوم 10 أكتوبر يضم كل من أحمد إبراهيم مدير شئون اللاعبين والدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالإضافة إلى شيف خاص مع البعثة، على أن يسافر باقي أفراد البعثة يوم 11 من الشهر الجاري، ومن المقرر أن يسافر الوفد الثالث يوم 13 أكتوبر ويضم اللاعبين الدوليين في منتخب مصر والمغربي أشرف بن شرقي والتونسيين سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي بعد عودتهم من المنتخبات.