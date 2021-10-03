/654106/رابطة-الأندية-لن-يتم-تأجيل-مباريات-الدوري-المصري-وجميع-الأندية-وافقت-على-ضغط-الجدول

أكد شريف صالح، عضو رابطة الأندية، أن رغبة الأندية بالدوري المصري قررت أن تكون بطولة الدوري للموسم الجديد بالنظام العادي من دورين.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" كان هناك إقتراح بلعب البطولة من دور واحد ويلعب أول 8 مراكز على البطولة والبطولات المؤهلة الآخرى، وكنا نريد أن تنتهى المباريات بشكل سريع في هذا الموسم الإستثنائي، ولكن رغبة الأندية هي الأهم".

وتابع" موقف كأس مصر غير واضح واتحاد الكرة المصري هو المسئول عنه، وسنضع جدول الدوري حتى شهر يناير القادم بدون أي تأجيلات، والجميع يعلم أن هذا الموسم سيكون هام ومضغوط للغاية".

وأكمل" الأندية التي تشارك في البطولات الأفريقية لديها موافقة على ضغط الدوري ويعرفوا جيدا هذا الأمر، وجميع الأندية حددت الملاعب التي سوف تلعب عليها خلال الموسم القادم".

وكانت رابطة الأندية قررت بالأمس خلال إجتماعها الأول بإقامة قرعة الدوري يوم 12 أكتوبر، على أن تبدأ البطولة يوم 25 أكتوبر، ولعب الدوري من دورين بالنظام العادي.

أحمد دياب: الأندية تحسم شكل الدوري للموسم الجديد.. وكأس الرابطة ستكون بها جوائز كبيرة وتسويقها على أعلى مستوى

أكد أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية، أن بطولة الدوري المصري خلال الموسم القادم، تم وضع 3 تصورات لها من أجل إختيار الأفضل لصالح الأندية والبطولة.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" بطولة كأس الرابطة من الممكن أن تقام خلال بطولة كأس أمم أفريقيا القادمة خلال الفترة من شهر يناير وحتى فبراير، وستكون بمشاركة اللاعبين المحليين".

رابطة الأندية

وتابع" القرار الأول للجنة سيكون للجنة مقر مستقل لها بعيدا عن اتحاد الكرة المصري، وسيكون هناك مقر دائم للرابطة للعمل على استقلالية رابطة الأندية".

وزاد" السبت المقبل سوف يشهد التصور الأخير والنهائي لبطولة الدوري المصري، والتصورات التي تم العمل عليها سيتم المفاضلة من بينهم".

وواصل" كأس الرابطة سيكون له جوائز مالية جيدة وستكون لها أمور تسويقية كبيرة للغاية، وسيكون كأس الرابطة نريد تواجد 18 فريق يشارك في البطولة الأولى".

واختتم" نريد أن تبدأ بطولة الدوري المصري مثل بقية دوريات العالم أجمع وهذا أقل حقوق الجماهير وبعد موسمين سيتم عمل هذا الأمر".