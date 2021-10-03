ياسمين صبري مثيرة جدلًا: «أشكر نفسي على تكريم جسدي واحترامه»

/654112/ياسمين-صبري-مثيرة-جدلا-أشكر-نفسي-على-تكريم-جسدي-واحترامه

أثارت الفنانة المصرية ياسمين صبري الجدل، بعد أن وجهت رسالة شكر وامتنان لذاتها، نظرًا لحفاظها على جسدها واحترامه.

دوت الخليج يرصد رسالة الفنانة ياسمين صبري المثيرة للجدل.

غردت صبري عبر تويتر قائلة: "استغل الوقت اليوم لأشكر نفسي على تكريم جسدي واحترامه".

عودة ياسمين صبري للفن

وكشفت ياسمين صبري مؤخرًا عن تعاقدها مع شركة سينرجي للإنتاج، في عمل فني جديد من المقرر أن تعود به على الساحة مرة أخرى بعد فترة انقطاع دامت طويلا، وجاء نبأ عودة ياسمين صبري للساحة الفنية من خلال صورة نشرتها عبر خاصية ستوري بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، ظهرت بها سيناريو عليه اللوجو الخاص بشركة سينرجي، دون التعليق بأي تفاصيل تخص العمل.

ياسمين صبري تشارك في السباق الرمضاني 2022

من ناحية أخرى، تستعد الفنانة ياسمين صبري للمشاركة في المنافسة الرماضنية للعام المقبل بعدما تغيبت عن حلبة الصراع القوية العام الماضي التي احتوت على باقة من أفضل الأعمال الدرامية السياسية والإجتماعية لعدد كبير من نجوم الفن في مصر.

وتتعاون الفنانة ياسمين صبري خلال رمضان 2022 مع الكاتب الكبير عبد الرحيم كمال، الذي قدم لها نصًا مأخوذًا عن رواية عالمية، تميل كباقي أعمال كمال، إلى الكتابات والأفكار الفلسفية، ومن المقرر أن تنتهي ياسمين من مرحلة الجلسات المبدئية خلال الأيام المقبلة، لتدخل بعدها في مرحلة التحضير وترشيح النجوم المشاركين معها في البطولة، ومن المقرر أن يشهد العمل الجديد تغيير جذري في نوعية الأدوار التي اعتاد الجمهور على رؤيتها من قبل ياسمين.

ياسمين صبري في وضعية النوم من داخل طائرتها الخاصة

وكانت الفنانة ياسمين صبري، أحدثت ضجة عارمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب استعراضها للرفاهية التي تنعم بها، حيث بدت وكأنها تنام بطائرتها الخاصة.

ياسمين صبري تستعرض الحياة المرفهة التي تعيشها

نشرت صبري صورة لها من داخل طائرتها الخاصة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وظهرت ياسمين وهي مستلقاه على كرسي الطائرة ومغطاه بلحاف وتحتسي كوب من القهوة.