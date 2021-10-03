جدة - نرمين السيد - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة، بالسفارة المصرية بالعاصمة أبوظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة، فى حصول مستحقات ورثة عامل مصرى البالغة 200 ألف درهم إمارتى، أى ما يوازى 850 ألف جنيه مصرى تقريبا.





وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، أن الوزير كلف المكتب بمساعدة ورثة المرحوم "ع. م .ع" فى الحصول على تعويض، حيث كان يعمل بشركة مقاولات وتوفى فى حادث أثناء العمل، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولا بأول. وقال المتحدث الرسمى، إنه بمتابعة الشكوى مع الملحق العمالى حنان شاهين، رئيس مكتب التمثيل العمالى أبوظبى، أوضحت نجاح المكتب فى مساعدة ورثة المرحوم "ع. م .ع" الحصول على تعويض بمبلغ 220 ألف درهم، ما يعادل 850 ألف جنيه مصرى، وتم التواصل مع ذويه حتى تم الحصول على حكم قضائى بالتعويض وبعد وصول إعلام الوراثة من مصر والمتابعة المستمرة من المكتب، وتم بحمد الله صرف شيك بمبلغ التعويض بتوجيهات السفير شريف البديوى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القوى العاملة: تحصيل 850 ألف جنيه مستحقات ورثة مصرى بالإمارات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.