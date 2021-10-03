معلومات الوزراء: مصر تحقق مرتبة مرتفعة فى مؤشر نضج التكنولوجيا الحكومية

جدة - نرمين السيد - تسير الدولة المصرية بخطى ثابتة ومتسارعة لتطبيق منظومة التحول الرقمى، وفى سبيل تحقيق ذلك اتخذت العديد من الخطوات والإجراءات ذات الصلة على مدار السنوات الماضية تماشيًا مع "رؤية مصر 2030" واستراتيجية مصر لتحقيق التحول الرقمى، وذلك سعياً لتحويل مصر إلى مجتمع داعم للمعرفة والابتكار ويعتمد على التطبيقات التكنولوجية الحديثة فى الحصول على الخدمات المقدمة إليه، وهو الأمر الذى كان محل إشادة وتقدير من قبل العديد من كبرى المؤسسات الدولية المعنية.





وفى هذا الصدد، قام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بمتابعة ورصد نتائج "تقرير مؤشر نضج التكنولوجيا الحكومية: حالة التحول الرقمى فى القطاع العام"، الصادر عن البنك الدولى عام 2021، والذى أظهرت نتائجه الاتجاهات فى استراتيجية الحكومة الرقمية ونهج التحوّل خلال السنوات الـ 5 الماضية، حيث وضعت حوالى 120 دولة استراتيجيات حكومية رقمية جديدة تركز بدرجة أكبر على أجندة التكنولوجيا الحكومية.

يهدف المؤشر إلى قياس مستويات نضج التحول الرقمى والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة فى تسيير العمل فى القطاع الحكومى فى 198 دولة حول العالم، بالاعتماد على 48 مؤشر فرعى فى 4 محاور أساسية: هى دعم الأنظمة الحكومية الأساسية، وتقديم الخدمات العامة، ومشاركة المواطنين، والعوامل التمكينية للتكنولوجيا الحكومية.

وقسم البنك الدولى أداء دول العالم فى التحوّل الرقمى ونضج التقنيات الحكومية إلى 4 مجموعات، حيث ضمت المجموعة الأولى «أ» الدول القائدة عالميًّا فى نضج التكنولوجيا الحكومية، وشملت 43 دولة، من بينها دول الولايات المتحدة، والإمارات، وكندا، وسويسرا، وبريطانيا، وفرنسا، واليابان، والتى صُنفت بمرتبة "مرتفعة للغاية" فى نضج التكنولوجيا الحكومية، تليهم المجموعة "ب" والتى جاءت مصر داخلها، وتشمل الدول التى حققت مرتبة "مرتفعة" فى نضج التكنولوجيا الحكومية ولديها استثمارات كبيرة، وممارسات جيدة فى مجال التكنولوجيا الحكومية فى معظم محاور التقرير، وضمّت 59 دولة منها مصر، السعودية، روسيا، الصين، أيرلندا، الأردن، تونس، أوزبكستان، وسلطنة عمان.

وشملت المجموعة الثالثة "ج" الدول، التى لدى حكوماتها تحسينات فى تكنولوجيا التحول الرقمى الحكومى، وتبذل جهودًا نشطة فى الممارسات الحكومية الرقمية، وجاءت المجموعة الرابعة "د" لتعبر عن الدول التى لديها الحد الأدنى من التركيز على المبادرات الحكومية الرقمية.