محافظ المنيا يتابع المراحل النهائية لتطوير مسار العائلة المقدسة

جدة - نرمين السيد - استقبل أسامة القاضى، محافظ المنيا، اليوم، الدكتورة غادة شلبى، نائب وزير السياحة والآثار، لمتابعة عدد من الملفات الخاصة بالقطاع السياحى، حيث يأتى فى مقدمتها، المراحل النهائية لتطوير مسار العائلة المقدسة على أرض الواقع تمهيدا للافتتاح الرسمى.





جاء ذلك بحضور عادل الجندى، المنسق الوطنى لمسار العائلة المقدسة بوزارة السياحة والآثار، والدكتور ثروت الأزهرى، مدير إدارة السياحة بالمحافظة، وأيمن سعد، عضو المكتب الفنى لمكتب وزير السياحة.

وقال المحافظ إن هناك اهتماما كبيرا من القيادة السياسية، لتنفيذ أعمال التطوير الشامل لمسار العائلة المقدسة بجميع المحافظات، والذى يعد أهم المشروعات التراثية والحضارية والثقافية والدينية لتضاف لرصيد الإنجازات التى حققتها مصر على الصعيد الثقافى والحضارى.

وأضاف المحافظ أن افتتاح مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة بمنطقة جبل الطير بمركز سمالوط، سيساهم فى وضع المنيا على خريطة السياحة العالمية، وتحقيق التنمية الشاملة، وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة، لافتا أنه تم انتهاء الأعمال، التى جرى تنفيذها بالمدخل الرئيسى للمنطقة والاستراحة والطريق السياحى، وكذلك الانتهاء من تركيب اللوحات الإرشادية وتمهيد الطريق المؤدى للكنيسة الأثرية بالبازلت وأعمال التشجير، لخروج مشروع التطوير فى أفضل صورة ممكنة وبشكل يليق باسم مصر فى المنطقة والعالم، مما يحقق استراتيجية شاملة ومحكمة لرؤية مصر المستقبلية للقطاع السياحى.

وأكد المحافظ أنه تم تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى، والتى بدورها ستساهم فى التيسير على زوار المنطقة، منها محور كوبرى سمالوط على النيل، والذى يسهم فى ربط التجمعات التنموية الصناعية بشرق النيل بالمناطق الزراعية غرب النيل بالتجمعات السكانية فى المنيا، كما يربط محور سمالوط الطريق الصحراوى الشرقى بطريق (القاهرة - أسيوط) الصحراوى الغربى، عابرًا نهر النيل والطريق الزراعى الغربى (القاهرة – أسوان) شمال مدينة سمالوط، بالإضافة إلى تمهيد الطرق المؤدية للدير ورصفها وإنشاء محطة معالجة للمياه، تقام على مساحة 5 أفدنة بإجمالى تكلفة 80 مليون جنيه، وتعمل المحطة بطاقة إنتاجية 7.500 متر مكعب يوميا.

ومن المقرر أن تتفقد نائب وزير السياحة والآثار منطقة دير جبل الطير، ومنطقة بنى حسن الأثرية، وكذلك أعمال إنشاء المتحف الأتونى، ومرسى إخناتون.