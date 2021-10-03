محافظ المنيا يتابع المراحل النهائية لتطوير مسار العائلة المقدسة

جاء ذلك بحضور عادل الجندى، المنسق الوطنى لمسار العائلة المقدسة بوزارة السياحة والآثار، والدكتور ثروت الأزهرى، مدير إدارة السياحة بالمحافظة، وأيمن سعد، عضو المكتب الفنى لمكتب وزير السياحة.
وقال المحافظ إن هناك اهتماما كبيرا من القيادة السياسية، لتنفيذ أعمال التطوير الشامل لمسار العائلة المقدسة بجميع المحافظات، والذى يعد أهم المشروعات التراثية والحضارية والثقافية والدينية لتضاف لرصيد الإنجازات التى حققتها مصر على الصعيد الثقافى والحضارى.
وأضاف المحافظ أن افتتاح مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة بمنطقة جبل الطير بمركز سمالوط، سيساهم فى وضع المنيا على خريطة السياحة العالمية، وتحقيق التنمية الشاملة، وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة، لافتا أنه تم انتهاء الأعمال، التى جرى تنفيذها بالمدخل الرئيسى للمنطقة والاستراحة والطريق السياحى، وكذلك الانتهاء من تركيب اللوحات الإرشادية وتمهيد الطريق المؤدى للكنيسة الأثرية بالبازلت وأعمال التشجير، لخروج مشروع التطوير فى أفضل صورة ممكنة وبشكل يليق باسم مصر فى المنطقة والعالم، مما يحقق استراتيجية شاملة ومحكمة لرؤية مصر المستقبلية للقطاع السياحى.
وأكد المحافظ أنه تم تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى، والتى بدورها ستساهم فى التيسير على زوار المنطقة، منها محور كوبرى سمالوط على النيل، والذى يسهم فى ربط التجمعات التنموية الصناعية بشرق النيل بالمناطق الزراعية غرب النيل بالتجمعات السكانية فى المنيا، كما يربط محور سمالوط الطريق الصحراوى الشرقى بطريق (القاهرة - أسيوط) الصحراوى الغربى، عابرًا نهر النيل والطريق الزراعى الغربى (القاهرة – أسوان) شمال مدينة سمالوط، بالإضافة إلى تمهيد الطرق المؤدية للدير ورصفها وإنشاء محطة معالجة للمياه، تقام على مساحة 5 أفدنة بإجمالى تكلفة 80 مليون جنيه، وتعمل المحطة بطاقة إنتاجية 7.500 متر مكعب يوميا.
ومن المقرر أن تتفقد نائب وزير السياحة والآثار منطقة دير جبل الطير، ومنطقة بنى حسن الأثرية، وكذلك أعمال إنشاء المتحف الأتونى، ومرسى إخناتون.
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