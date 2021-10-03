القوى العاملة: تحصيل 517 ألف جنيه مستحقات مصرية بالرياض

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة، بالقنصلية المصرية فى العاصمة السعودية الرياض، فى الحصول على مستحقات "نورا.أ.ح.ح"، وبلغت 123 ألفا و469 ريالا سعوديا، أى ما يعادل 517 ألفا و335 جنيها مصريا تقريبا.





وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة: إن الوزير كلف المكتب بمتابعة مستحقات المواطنة "نورا.أ.ح.ح" والتى تعمل بإحدى المراكز الطبية بالرياض، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولا بأول. وقال الملحق العمالى أحمد رجائى، رئيس مكتب التمثيل العمالى بالرياض، إن المواطنة المصرية حصلت على حكم قضائى بإلزام المركز بدفع مبلغ 123 ألفا و469 ريالا سعوديا قيمة مستحقات المواطن، ونظرا لامتناع إدارة المركز عن دفع المبلغ وتنفيذ الحكم الصادر لصالح المواطنة، خاطب المكتب وزارة الخارجية السعودية للمساعدة فى تنفيذ الحكم الصادر لصالح المواطنة، وتم تحويل المبلغ لحسابها من وزارة العدل. وقدمت المواطنة المصرية الشكر لوزير القوى العاملة محمد سعفان على الاستجابة السريعة من قبل مكتب التمثيل العمالى بالرياض على رعايته للعاملين المصريين داخل مصر وخارجها.

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