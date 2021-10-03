مدير برامج البيئة فى undp: مصر الأقرب لاستضافة قمة المناخ

جدة - نرمين السيد - كشف الدكتور محمد بيومى، مدير برامج البيئة ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، أن مصر هي المرشح الأقوى لاستضافة قمة المناخ 2022، لافتا إلى أنها ليست المرة الأولى التى تستضيف مصر فيها مثل هذا الفعاليات الدولية المتعلقة بالمناخ، مشيرا إلى أن مصر نجحت بقوة فى استضافة (قمة التنوع البيولوجى) عام 2018.





وقال بيومى، خلال ورشة مركز إعلام الأمم المتحدة، لمناقشة الهدف الثالث عشر من أهداف التنمية المستدامة المعنى بالمناخ، ضمن سلسلة ورش العمل، التى ينظمها مركز الإعلام للتعريف بأهداف التنمية المستدامة، إن التحدى هذه المرة أكبر، حيث إنه من المتوقع أن يكون الحضور لقمة المناخ 5 أضعاف مؤتمر التنوع البيولوجى، وسيكون لقمة المناخ دور مهم فى تنشيط السياحة بمدينة شرم الشيخ، لذا تعمل جميع وكالات الأمم المتحدة بدعم مصر فى استضافة هذه القمة الدولية العامة" ونظم الورشة نهال القاضى مسؤول مركز إعلام الأمم المتحدة وأدارها محمد القوصى المستشار الإعلامى لمشروع أهداف التنمية المستدامة بمشاركة د. محمد بيومى مدير برامج البيئة ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائى ودكتور خالد شتيلة من برنامج الأغذية العالمى وراوية الدابى مسؤول التواصل ببرنامج الأمم المتحدة للأغذية والزراعة " الفاو". وأوضح المسؤول الأممى، أن مصر لديها استثمارات ضخمة فى محال الطاقة الجديدة والمتجددة، لافتا إلى أن مصر لديها قصص نجاح كبيرة فى هذا المجال، ومنها ما تم فى استبدال الإضاءة العادية بالإضاءة الـ led والتى لها دور هام فى تخفيف الأحمال الكهربائية، مشيرًا إلى أن مصر من أكثر الدول التزاما بتقديم تقاريرها الطوعية الخاصة بالمناخ.

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