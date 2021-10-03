القوى العاملة: تعيين 1.770 شابا منهم 46 من ذوى الهمم بالغربية

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة الغربية بتعيين 1.770 شاباً، فى منشآت القطاع الخاص والاستثمارى، منهم 46 من ذوى الهمم والعزيمة، من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل"، من المسجلين بمكاتب التشغيل، والذين بلغوا 5.907 شاباً، كما تم توفير 325 فرصة عمل .





وقال الوزير: إن المديرية قامت باستخراج 1.848 ترخيص مزاولة الحرفة، وشهادات قياس مستوى المهارة للعمال المهنيين والحرفيين، كما قامت بتخريج 19 متدرجا فى مجال التدرج المهنى، وإلحاق 17 بمنشآت القطاع الخاص.

وأوضح ياسر عيد، وكيل المديرية - من خلال تقريره للوزير عن انجازات المديرية خلال أغسطس الماضى - أن المديرية قامت فى مجال التفتيش العمالى بالتفتيش على 540 منشآت (دورى - حملات)، وإعادة التفتيش على 225 منشأة أخرى، وأسفر عن تحرير 44 محضراً، وتلقى 11 شكوى من خلال بوابة الشكاوى الإلكترونية، تم بحث شكوى منها، وتبقت 10 شكوى ما زالت تحت البحث، فضلاً عن بحث 75 شكوى أخرى قدمت ورقياً.

وأشار مدير المديرية إلى أنه فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعياً وصحياً، قامت المديرية بصرف منحة مولود بـ 2.000 جنيه، و منحة زواج بمبلغ 3.000 جنيه، فضلاً عن صرف 560.0 جنيه رعاية صحية لـ 28 عاملاً من المسجلين بالمديرية.

أما فى مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 656 منشأة وإعادة التفتيش على 594 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 160 محضراً للسلامة والصحة المهنية، وإعطاء مهلة قانونية لـ 563 منشأت لإزالة المخالفات، وبحث 66 شكوى فى نفس المجال، كما تم التفتيش على 619 منشأة أخرى فى مجال تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا المستجد.