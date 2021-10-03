وزير الداخلية يهنىء الرئيس السيسى ووزير الدفاع بمناسبة الإحتفال بذكرى نصر ...

بعث السيد/ محمود توفيق وزير الداخلية ببرقية تهنئة للسيد الرئيس/عبدالفتاح السيسى " رئيس جمهورية مصر العربية، القائد الأعلى للقوات المسلحة" بمناسبة الإحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد.. جاء بها:- يسُعدنى وهيئة الشرطة فى مناسبة الإحتفال بإنتصار السادس من أكتوبر المجيد أن نبعث لسيادتكم بأصــدق التهــانى مقرونــة بأطــيب الأمنيــات بموفــور الصحــة ودوام التوفيق . إن هذا النصر العظيم سيظل رمزاً للفخر والإعتزاز بتلك الذكرى الخالدة وبرجال أعلوا قيم الفداء والتضحية وضربوا أروع الأمثلة فى البطولة والشجاعة وسطروا بحروف من نور بطولاتهم لتبقى مصر نموذجاً يُحتذى به فى تاريخ العسكرية على مـر العصور . نسأل الله العلى القدير أن يُبارك جهود سيادتكم ويُسدد خُطاكم للوفاء بمسئولياتكم الوطنية وأن يُعيد هذه المناسبة الغالية بكل الخير لوطننا المفدى . فكل عام وسيادتكم بخير ومصرنا الغالية فى تقدم وريادة ،، كما بعث السيد / محمود توفيق وزير الداخلية ببرقية تهنئة للسيد الفريق أول/محمد زكى " القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى"..جاء بها:- يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة الإحتفال بذكرى السادس من أكتوبر المجيد أن نبعث لسيادتكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضُباط وضُباط الصف والصناع العسكريين والجنود بخالص التهانى وصادق الأمنيات. إن نصر أكتوبر العظيم سيبقى دوماً شعلة مضيئة فى تاريخ العسكرية وسيظل شاهداً على بطولات وتضحيات رجال قواتنا المسلحة الباسلة الذين جادوا بأرواحهم الطاهرة لتبقى مصر مرفوعة الهامة رايتها دائماً عالية خفاقة. حفظ الله جيش مصر الباسل وسدد على طريق الحق خطاه إنه نعم المولى ونعم النصير . وكل عام وسيادتكم بخير ،، كما بعث السيد / محمود توفيق وزير الداخلية ببرقية تهنئة للسيد الفريق/محمد فريد "رئيس أركان حرب القوات لمسلحة".. جاء بها:- يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة الإحتفال بذكرى السادس من أكتوبر المجيد أن نبعث لسيادتكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضُباط وضُباط الصف والصناع العسكريين والجنود بخالص التهانى وصادق الأمنيات. حفظ الله مصر الكنانة وهيأ لها ولقواتنا المسلحة الباسلة مزيداً من الرفعة والتقدم . وكل عام وسيادتكم بخير ،،،

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