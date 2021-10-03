عبد العاطى والهجان يبحثان موقف إزالة التعديات ومشروعات الرى بمحافظة القليوبية

- رفع درجة الاستعداد والجاهزية التامة للمعدات اللازمة لتنفيذ موجات كبرى لإزالة التعديات

- ١٠٠٠ كيلومتر من الترع و ١٠٦ كيلومتر من المساقى ، مشروعات التأهيل بمحافظة القليوبية حتى تاريخه

- تحويل زمام ٧٠٠٠ فدان من الري بالغمر للري الحديث بمحافظة القليوبية

استقبل الدكتور/ محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى ، اللواء/ عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية للتباحث حول أعمال ازالة التعديات على المجارى المائية بالمحافظة ، واستعراض الموقف التنفيذى لمشروعات الموارد المائية الجارية والمستقبلية بنطاق المحافظة ، وذلك بحضور عدد من قيادات وزارة الموارد المائية والرى ومحافظة القليوبية.

وإستعرض الدكتور عبد العاطى واللواء الهجان تكليفات السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بإزالة كافة التعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه في غضون ستة أشهر .. حيث أوضح الدكتور عبد العاطى أنه قام بالتوجيه برفع درجة الاستعداد والجاهزية التامة لكافة المعدات اللازمة لتنفيذ موجات كبرى لإزالة التعديات في جميع المحافظات ومنها محافظة القليوبية تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية ، وذلك بالتنسيق التام مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات وجهات الدولة المختلفة ، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المخالفين إلى النيابة العسكرية.

كما استعرض الدكتور عبد العاطى واللواء الهجان أعمال التطوير التى تقوم بها وزارة الموارد المائية والرى بحدائق القناطر الخيرية والتى يتم تنفيذها ذاتياً من خلال أجهزة الوزارة واعتماداً على مهندسي وعمال الوزارة وبإستخدام المعدات والورش والمشاتل والصوب التابعه لها.

وصرح الدكتور عبد العاطى أن الوزارة إنتهت مؤخراً من تطوير حديقة عفلة بالقناطر الخيرية والتى تقع على الجسر الأيسر لفرع دمياط بين قناطر دمياط القديمة وقناطر دمياط الجديدة والمقامة على مساحة (١٣) فدان ، كما إنتهت الوزاره من تطوير حديقه المركز الثقافي بمساحه (٩) أفدنه ، وحديقه النيل على فرع رشيد على مساحه (٦) أفدنة ، وحديقه البحيرة على مساحه (٥) أفدنة ، ويجري حالياً تطوير حديقه الياسمين بمسطح (٧) أفدنة قريباً ، كما أنه جارى دراسة تطوير منطقة مرجانة الواقعة على البر الأيمن لفرع رشيد بزمام (٧) أفدنة بالتنسيق بين وزارتى الرى والزراعة ومحافظة القليوبية.

كما تم خلال الاجتماع استعراض التقدم المحرز فى مشروعات تأهيل الترع والمساقى بمحافظة القليوبية ، حيث أوضح الدكتور عبد العاطى أن المشروع القومى لتأهيل الترع يشمل ١٠٠٠ كيلومتر من الترع بمحافظة القليوبية ، وأنه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال ١١٠ كيلومتر حتى تاريخه ، وجارى العمل في ترع بأطوال ٨٩٠ كيلومتر ، كما تم طرح أعمال تأهيل عدد (١٢٢) مسقى بمحافظة القليوبية بأطوال تصل الى ١٠٦ كيلومتر ، وقد تم الانتهاء بالفعل من تأهيل عدد (٣) مساقى وجارى العمل في (١٢) مسقى وتم ترسية عدد (١٠٧) مسقى للبدء في التنفيذ.

وأضاف الدكتور عبد العاطى أنه وفى إطار مجهودات وزارة الموارد المائية والرى لتحقيق التحول لنظم الرى الحديث بالأراضى القديمة ، فقد تم حتى الآن التحول لإستخدام نظم الرى الحديث في زمام ٧٠٠٠ فدان بنطاق محافظة القليوبية.

الجدير بالذكر أن محافظة القليوبية هى أولى المحافظات التى شهدت عقد مؤتمر موسع في شهر يونيو الماضى بين ممثلى وزارتى الرى والزراعة والبنك الاهلي المصري والبنك الزراعي المصري وممثلي الشركات العاملة في مجال تأهيل المساقي وتنفيذ شبكات الري الحديث ، كما تم عقد العديد من الندوات التوعوية للتعريف بخطة الوزارة لتنفيذ مشروعات تأهيل المساقي والتحول للري الحديث.