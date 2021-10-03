في إطار التحديث المستمر بكافة قطاعات الهيئة القومية لسكك حديد مصر وخاصة قطاع الوحدات المتحركة والعمل علي راحة جمهور الركاب فقد تقرر تعديل تركيب بعض القطارات علي خط القاهرة /الزقازيق/ المنصورة لعربات (تحيا مصر) إعتبارا من يوم 4/ 10/ 2021. 1- تعديل تركيب قطار 379 ركاب القاهرة /الزقازيق/ المنصورة بعدد 7 عربات تحيا مصر وبجدوله الحالي. 2- تعديل تركيب قطار 384 ركاب المنصورة / الزقازيق / القاهرة بعدد 7 عربات تحيا مصر وبجدوله الحالي. 3- تعديل تركيب قطار 395 ركاب القاهرة /الزقازيق بعدد 7 عربات تحيا مصر وبجدوله الحالي. 4- تعديل تركيب قطار 376 ركاب الزقازيق/ القاهرة بعدد 7 عربات تحيا مصر وبجدوله الحالي. 5- تعديل تركيب قطار 383 ركاب القاهرة /الزقازيق/ المنصورة بعدد 7 عربات تحيا مصر وبجدوله الحالي. 6- تعديل تركيب قطار 388 ركاب المنصورة / الزقازيق / القاهرة بعدد 7 عربات تحيا مصر وبجدوله الحالي. وتسعي الهيئة دائما لتقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السكة الحديد :تعديل تركيب بعض القطارات علي خط القاهرة /الزقازيق/ المنصورة لعربات... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.