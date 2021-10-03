وزيرة التضامن: توصيل بطاقة الخدمات المتكاملة للمنازل.. «عشان محدش يقول مضطهدني»

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه تم الانتهاء من مرحلة الإعداد لاستصدار بطاقات الخدمات المتكاملة، مشيرة إلى أنها ستصل حتى المنازل، من خلال التعامل مع شركة متخصصة في ذلك، وجارٍ التعامل مع شركتين آخريين، معللة: «علشان مفيش حد يقول الموظف مضطهدني».

وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه تم الانتهاء من عدة خدمات، تتضمن:

- ميكنة نموذج التقييم الطبي وتصنيفه طبقا للفئات العمرية.

- ميكنة نموذج التقييم الوظائفي، ونموذج الخدمات المتكاملة لتطوير قاعدة بيانات متكاملة.

- إجراء الربط الشبكي بين الأطراف المعنية بالكشف الطبي والوظيفي طبقا لقانون رقم 10 لسنة 2018.

- التعاون مع مجمع الإصدارات المؤقتة والذكية وشركة تكنولوجيا معلومات لإجراء لاستخراج البطاقات.

- إعداد فرق عمل إضافية لسد عجز الكوادر البشرية في مكاتب التأهيل لسرعة تقديم الخدمة.

أنواع الإعاقة

وأوضحت القباج أن أنواع الإعاقات تشمل ما يلي:

1- إعاقة حركية

2- إعاقة سمعية

3- إعاقة بصرية

4- إعاقة ذهنية

5- إعاقة سمع- بصرية

6- إعاقة متعددة

7- قصار القامة

8. أمراض الدم المزمنة مثل الهيموفيليا وغيرها (التي تهدد الحياة).

- أنواع الإضطراب (على أن يستقر الاضطراب أكثر من عام بعد العلاج المستمر، بما يؤثر على الوظائف الحياتية للمواطن).

- اضطراب طيف التوحد- اضطراب فرط الحركة.

جاء ذلك خلال إطلاق منظومة المرحلة الثانية لكارت الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة «ذوي الإعاقات المتوسطة» بحضور نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة.

ووافق مجلس الوزراء على فتح المرحلة الثانية للكشف على الأشخاص ذوي الإعاقة المتوسطة، بالتنسيق مع وزارة الصحة وجميع الجهات الطبية التي ذكرها القانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، والتي نصت على أن تُصدر الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي، بالتنسيق مع وزارة الصحة لكل شخص ذي إعاقة، بطاقة لإثبات الإعاقة والخدمات المتكامل