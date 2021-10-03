شيخ الأزهر ينهي رحلة العلاج في ألمانيا ويتجه إلى روما

أنهى شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، رحلة علاجة بألمانيا اليوم وتوجة إلى العاصمة الإيطالية روما، للمشاركة في أعمال مؤتمر قمة قادة الأديان، من أجل تغير المناخ تحت عنوان "الإيمان والعلم"، غدا 4 أكتوبر.

ويعد المؤتمر تمهيدا لمؤتمر الأمم المتحدة "COPE 26" لتغير المناخ، بحضور اكبار القادة والسياسين فى الفترة ما بين 31 أكتوبر وحتى نوفمبر من العام الجاري، ضمن سلسلة مؤتمرات يشارك فيها شيخ الأزهر ليمثل الأزهر.

كما يحضر "الطيب" أيضا اجتماع قادة الأديان بشأن التعليم تحت عنوان "نحو اتفاق عالمى من أجل التعليم" فى الخامس من أكتوبر، والذي يوافق اليوم العالمي للتعليم.

ومن المقرر أن يشارك قادة الأديان فى توجية التحية والشكر للمعلمين زالمعلمات حول العالم على جهودهم التى يبذلونها خاصة مع تفشى فيروس كورونا، وقدرتهم على التكيف مع ما فرضة ظروف هذه الجائجة التى طالت جميع بلدان العالم وكانت تتعلق بالتعليم ومصير أجيال قدامة.

من خلال بيان رسمى صدر من مشيخة الأزهر، أوضح أن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أنه أجرى جلسات علاج طبيعي على العمود الفقري في أحد المستشفيات الألمانية المتخصصة، بعد أن تلقى توصية من عدد من الأطباء المصريين المختصين بالسفر إلى ألمانيا؛ لإجراء فحوصات دقيقة على منطقة الظهر والعمود الفقري.

وتبين بعد إجراء الفحوصات اللازمة أنه بحاجه إلى علاج طبيعي مكثف علي الفقرات القطنية.