/654111/وكيل-النقاز-يكشف-حقيقة-التفاوض-مع-بيراميدز-وتطورات-العروض-الخارجية-لـ-يوسف-أوباما

أكد حازم فتوح، وكيل حمدي النقاز، أن إدارة الزمالك إجتمعت مع اللاعب قبل أيام لوضع التصورات حال عدم فتح القيد لنادي الزمالك.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" بيراميدز لم يتفاوض مع حمدي النقاز مطلقاً، ولا توجد أي عروض ونحترم الفريق ولكن العروض الرسمية غير متواجدة".

وتابع" أزمة القيد لنادي الزمالك ظهرت مؤخرا، ونحاول تصحيح الأمور واللاعب يريد الزمالك ويوافق على جميع الحلول التي ترضي جميع الأطراف، ولا يوجد أي جديد حالياً".

وواصل" يوسف أوباما لم يتلقى أي عروض من السعودية، ويفكر حاليا مع نادي الزمالك من أجل الظهور بشكل جيد ومن الصعب أن يرحل عن الفريق في ظل الأزمة الحالية، ولن يرحل عن الزمالك نهائياً".

واختتم" باتريس كارتيرون لم يطلب صفقات جديدة نظراً للأزمة المتواجدة حاليا ويثق في المجموعة الحالية، ويستطيع جلب البطولات للفريق بالفريق المتواجد حاليا".

مدرب الزمالك السابق: بيتسو موسيماني من أفضل 3 مدربين في أفريقيا.. ويجب أن يلقى الدعم من إدارة الأهلي

أكد ميتشو، مدرب الزمالك السابق، أن بيتسو موسيماني مدرب الأهلي صديق شخصي لي منذ 30 عاما.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "بي أون تايم" أعرف موسيماني جيدا للغاية، فهو من أفضل 3 مدربين في قارة أفريقيا، وكرة القدم لا تكون فوز على طول الطريق".

حمدي النقاز

وتابع" الزمالك تمكن من الفوز بالدوري، والأهلي بسبب المنافسات الأفريقية الهامة، فشل في تحقيق بطولة الدوري، ولكنه فاز ببطولتي أفريقيا، وهناك عدد كبير من الغيابات داخل الفريق وله تأثير على خسارة كأس السوبر المصري".

وواصل" لابد أن تتفهم إدارة الأهلي بسبب الهزائم الأخيرة للأهلي، ولابد أن يكون هناك دعم من الإدارة للمدرب، خاصة أن هناك سوء حظ في الفترة الأخيرة، وأيضا الإجهاد العام الذي يعاني منه الفريق مؤخرا، ويجب أن لا ينسى له أحد الفوز ببطولتي أفريقيا على التوالي".

وزاد" لابد أن لا يتم حساب موسيماني بالقطعة، ولكن في المجمل العام هو ناجح مع النادي الأهلي، ويجب أن يأخذ فرصته كاملة بشكل كبير، ولا يمكن أن نحكم في مباراة واحدة على ما قدمة للنادي الأهلي".

واختتم" التناغم مطلوب بين العناصر الجديدة التي جاءت للفريق مؤخرا والفريق المتواجد من الموسم الماضي، فهذا الأمر هام وجيد للغاية ولابد من الاستفادة من الصفقات الجديدة قدر المستطاع لتحسين الأداء".