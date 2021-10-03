/654116/وزير-الشباب-والرياضة-ومحافظ-البحيرة-يضعان-حجر-الاساس-لعدد-من-المنشأت-الجديدة-بوادي-النطرون

كما قاما بوضع حجر الاساس لعدد من المنشأت الجديدة والتي من المقرر أن تضم المشاريع التالية : قاعة احتفالات ومؤتمرات على مساحة ٣٠٠٠م لاقامة حفلات الزفاف و أعياد الميلاد والمناسبات كما تضم عدة قاعات رئيسية قاعة للشخصيات رفيعة المستوى وقاعة المؤتمرات الرئيسية وقاعة افراح صيفية .

وزير الشباب والرياضة ومحافظ البحيرة يضعان حجر الاساس لعدد من المنشأت الجديدة بالنادي الرياضي الاجتماعي بوادي النطرون

كما تم تفقد انشاء فندق ٣ نجوم يتكون من ٤ طوابق مقسمة الى ٥٠ وحدة (٥ سويت - ٣ جناح - ٤٢ غرفة) كما يحتوي على صالة استقبال لكبار الزوار بالاضافة الى قاعة مؤتمرات وندوات،و انشاء ملاهي وحديقة للاطفال على مساحة ٢٢٠٠م عبارة عن اقامة حديقة للاطفال وحمام سباحة للاطفال ومنطقة ملاهي والعاب لخلق بيئة نظيفة وامنة وصحية مناسبة للاطفال للاستمتاع باوقاتهم .

بالإضافة إلى اقامة ملعب كرة قدم قانوني على مساحة ١٢٠م x ١٣٠م للقدرة على تكوين فريق كرة قدم متكامل على القدر الكافي للمنافسة على البطولات بجانب عمل استاد يليق باستقبال الفرق الاخرى واقامة المحافل الرياضية، واقامة عدد من الملاعب الخماسية وملعب تدريبي بعشب صناعي على مساحة ٢٥٠٠م حسب المواصفات الخاصة بوزارة الشباب والرياضة حيث تشمل كافة المرافق من حمامات وكافتريا وغرف ملابس .

وتفقد انشاء مجمع ترفيهي على مساحة ٥٠٠م عبارة عن مبنى متعدد الاغراض يتكون من ٤ طوابق مجهزة تتمثل في ( صالة العاب بولينج - صالة بلياردو وتنس - صالة جمنيزيوم) بالاضافة الى مطعم وكافتريا لخدمة الزوار .

وزير الشباب والرياضة ومحافظ البحيرة يضعان حجر الاساس لعدد من المنشأت الجديدة بوادي النطرون

بالإضافة إلى اقامة حمامات سباحة متعددة عبارة عن حمام سباحة اوليمبي على مساحة ٣٠٠٠م وحمام سباحة نصف اوليمبي على مساحة ٢٠٠٠م، وانشاء ملعب كرة السلة على مساحة ٢٥٠٠م لاستقطاب اكبر عدد من الشباب الهاوي والمحب للرياضة والعمل على تكوين فرق من الاعمار المختلفة للقدرة على المنافسة، وانشاء ملعب ثلاثي اكريليك على مساحة ٢٥٠٠م عبارة عن كرة سلة وكرة طائرة وكرة يد .

كما استمعا الى شرح تفصيلى عن الأعمال المزمع تنفيذها وفق أحدث النظم السياحية وأحدث الطرز العالمية للوصول إلى نادي دولي ،وذلك لخدمة الأنشطة الرياضية وكمتنفس للمواطنين من أبناء المركز والمترددين والزوار وخاصة وجودة ضمن مسار العائلة المقدسة بوادي النطرون

وأشار المحافظ على أن القيادة السياسية حريصة علي تقديم كافة أوجه الدعم للمنظومة الرياضية من خلال مراكز الشباب والأندية، مؤكدا أن قطاع الشباب والرياضة يشهد تطورا ملحوظا فى عهد فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى مشيرا إلى ضرورة توجيه كافة أوجه الدعم والرعاية لدعم المنظومة الرياضية على أرض المحافظة لتأهيل الشباب وإعداد الأبطال لاهميتها و مراكز الشباب فى العمل على تشكيل الفكر وبناء العقول والهوية

واكد وزير الشباب والرياضة علي الاهتمام برفع كفاءة البنية التحتية بالهيئات الشبابية والرياضية في جميع أنحاء الجمهورية خدمةً للنشء والشباب والمواطنين، لتوفير كافة ما يحتاجونه من متطلبات ليتسنى لهم ممارسة مختلف الأنشطة داخل الأندية ومراكز الشباب المنتشرة داخل الربوع والقري والمدن . واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة نحو تطوير المنشآت الشبابية والرياضية في ظل الانجازات العديدة التي تشهدها البلاد تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، جنباً إلي جنب مع متابعة البرامج والمشروعات المقدمة لأبناء مصر داخل تلك المنشآت.

حضر الجولة الدكتوره نهال بلبع نائب المحافظ واللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام المساعد والعميد أ.ح احمد السويدي المستشار العسكري للمحافظة ود إبراهيم خضر وكيل وزارة الشباب والرياضة والمهندس السيد حمزة - رئيس مدينة وادي النطرون وعدد من أعضاء مجلسى الشعب والشيوخ بمحافظة البحيرة والقيادات التنفيذية