دوت الخليج ينشر نتيجة انتخابات اللجان النوعية لدور الانعقاد الثانى بمجلس النواب قبل إعلانها رسميا

/654122/تحيا-مصر-ينشر-نتيجة-انتخابات-اللجان-النوعية-لدور-الانعقاد-الثانى-بمجلس-النواب-قبل-إعلانها-رسميا

ينشر موقع دوت الخليج نتائج انتخابات اللجان النوعية لمجلس النواب، والتى أجريت اليوم الأحد، حيث دعا المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، أعضاء اللجان النوعية لانتخابات هيئات المكاتب (الرئيس - الوكيلين - أمناء السر) وذلك بعد إعلان قوائم اللجان النوعية ونضمام كل نائب إلى اللجنة التى يرغب بالتواجد فيها خلال دور الانعقاد الثانى.

وانطلقت فعاليات الجلسة العامة للبرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى اليوم الأحد، وذلك فىى ضوء عقد ثلاثة جلسات لاستكمال إجراءات انطلاقة دور الانعقاد الثانى للفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب، والذى بدأت أمس السبت بعد دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى للمجلس للانعقاد فى 2إكتوبر من الشهر الجارى وفق الدستور.

دوت الخليج

الجلسة الأولى انطلقت فى الحادية عشرة صباحا حيث تم الإعلان عن الاعتـذارات،و الرســـائل، والإعلان عن قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس وفتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة، بعد أن فتح الباب للأعضاء أمس لإبداء رغباتهم بشأن اللجان النوعية، ومع الإعلان تم رفع أعمال الجلسة لتعقد الجلسة الثانية فى تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم حيث تم إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس في صورتها النهائية بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة من بعض الأعضاء، حيث لم يتم التقدم بأى اعتراض

وعقب الإعلان عن هذه القوائم دعا رئيس المجلس الأعضاء اللجان المختلفة لإجراء انتخابات هيئات المكاتب وقام برفع أعمال الجلسة الثانىة لحين الانتهاء من إجراء الانتخابات، لتعقد الجلسة الثالثة فى تمام (الساعة الثانية والنصف مساءً) حيث تشهد إعلان نتيجة انتخابات مكاتب اللجان النوعية للمجلس وتقديم التهنئة للأعضاء الذين نالوا ثقة زملائهم.

1- اللجنة التشريعية

الرئيس: إبراهيم الهنيدي

الوكيلين: إيهاب الطماوي - يحيى عيسوي

أمين السر :على بدر

2 - لجنة الدفاع والأمن القومى

الرئيس :أحمد العوضي

الوكيلين :إبراهيم المصري - أحمد يحيى

أمين السر :محمد راضى

3- لجنة حقوق الإنسان

الرئيس :طارق رضوان

الوكيلين :أيمن أبو العلا - محمد عبد العزيز

أمين السر :محمد تيسير مطر

4- لجنة الاتصالات

الرئيس :أحمد بدوي

الوكيلين :أحمد نشأت - مارثا واصف

أمين السر : محمد يسري عبادة

5- لجنة الطاقة والبيئة

الرئيس:حسام عوض الله

الوكيلين :رشا رمضان - محمد الجبلاوي

أمين السر :خالد مشهور

6- لجنة الشئون الأفريقية

الرئيس :شريف الجبلي

الوكيلين :عمرو هندي - سعداوي راغب ضيف الله

أمين السر :دكتور رشا أبو شقره

7- لجنة الشباب والرياضة

الرئيس :محمود حسين

الوكيلين :سامر التلاوي - حسام غالي

أمين السر :حازم أمام

8- لجنة الزراعة

الرئيس :هشام الحصري

الوكيلين: صقر عبد الفتاح - حسن عبد القادر

أمين السر: محمد محمود عبد القوى

9- لجنة الإسكان

الرئيس :عماد سعد حمودة

الوكيلين :طارق شكري وأحمد عبد المجيد

أمين السر :أمين مسعود

10- لجنة التضامن الاجتماعى

الرئيس :عبد الهادي القصبي

الوكيلين :أحمد فتحي ورضوى جعفر

أمين السر :حسن المير

11- لجنة الشئون الاقتصادية

الرئيس :أحمد سمير

الوكيلين :محمد سليمان ومحمد على عبد الحميد

أمين السر :أحمد دياب

12- لجنة الخطة والموازنة

الرئيس: فخرى الفقى رئيسا

الوكيلين : ياسر عمر شيبة ومصطفي سالم

أمين السر: عبد المنعم إمام

13- لجنة الصناعة

الرئيس: معتز محمود

الوكيلين: محمد السلاب - محمد سعد عوض الله

أمين السر: شحاتة أبو زيد

14- لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر:

الرئيس :محمد كمال مرعي

الوكيلين :هالة أبو السعد ومحمد الجارحي

أمين السر :مارسيل سمير

15- لجنة النقل والمواصلات

الرئيس: علاء عابد

الوكيلين: وحيد قرقر ومحمود الضبع

أمين السر: محمد السيد عوض

16- لجنة العلاقات الخارجية:

الرئيس :كريم درويش

الوكيلين :وسيم فخري تواضروس وسحر البزار

أمين السر :أميرة صابر

17- لجنة الثقافة والإعلام والآثار :

الرئيس :درية شرف الدين

الوكيلين :يوسف الحسيني ونادر مصطفى

أمين السر :هند رشاد

18- لجنة السياحة والطيران المدنى:

الرئيس :نورا علي

الوكيلين :سيد قاسم وأحمد الطيبى

أمين السر :أمانى الشعولي

19- لجنة الصحة

الرئيس :دكتور أشرف حاتم

الوكيلين :محمد الوحش ومحمود أبو الخير

أمين السر :كريم حلمي

20- الشئون الدينية والأوقاف

الرئيس: علي جمعة

الوكيلين: أسامة العبد - منصف نجيب

أمين السر: محمد أبو هاشم

21- لجنة القوى العاملة

الرئيس :عادل عبد الفضيل

الوكيلين :سولاف درويش وإيهاب منصور

أمين السر :ألفت المزلاوي

22- لجنة الاقتراحات والشكاوى

الرئيس:عاطف ناصر

الوكيلين :محمد حمدي دسوقى ونافع عبد الهادي

أمين السر :هشام حسين

23- لجنة التعليم والبحث العلمى

الرئيس: سامي هاشم

الوكيلين: ماجده بكري ومني عبد العاطي

أمين السر: ياسمين أبو طالب

24 - لجنة الشئون العربية

الرئيس: يسري المغازي

الوكيلين: عباس السادات - أحمد فؤاد أباظة

أمين السر :أحمد مقلد

25 – الإدارة المحلية

الرئيس: أحمد السجيني

الوكيلين: محمد الحسيني - محمد وفيق

أمين السر: عمرو درويش