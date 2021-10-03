«تركت الأطفال بدون أكل»..زوج يشتكي أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة

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«تركت الأطفال بدون أكل».. بهذة الكلمات رفع زوج دعوى نشوز أمام محكمة بمصر الجديدة يدعى «محمد.أ»صاحب الـ 34 عامًا ضد زوجته «رشا.أ» صاحبة الـ27 عامًا، بعد زواج 3 سنوات، وطلب التفريق بينه وبين زوجته، بعدما تركت المنزل والأطفال دون سبب، وطلبها أخذ مستحقاتها كاملة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية الحكاية الكاملة لدعوى نشوز داخل محكمة الأسرة مصر الجديدة

دائما الشجار

وقال الزوج في دعواه أمام محكمة الأسرة مصر الجديدة:«متزوج بقالي سنتين من فتاة هادئة وعلى خلق، وتمت الزفاف، وأنجبت منها طفلين«ولد وبنت»، وسرعان ما ظهرت طباعها السيئة تجاه الأطفال وظهرت عصابيتها المفرطة عليا وعلى الأطفال، وكانت دائما الشجار، وعلطول بتسيب البيت وتروح تقعد عند أهلها وتسيب الأطفال لوحدها».

تركت الأطفال بدون طعام

وأكمل الزوج :«لم أتخيل أنها ستتركني وتترك الأطفال بمفردهم وتغادر المنزل، تركت الأطفال بدون طعام، وتركت أخاها برفقتها وذهبت لمنزل أهلها بعد شجار تافه، وحرضها أهلها على ترك الصغار في المنزل لي بمفردهم».

فشلت كل الحلول الودية

وأضاف الزوج في دعواه أمام محكمة الأسرة: «زوجتي عصبية، وكانت تفتعل المشكلات للذهاب لمنزل أهلها، حتى أنها عاشت بعد الزواج في منزل أهلها أكثر من منزلنا، وفشلت كل الحلول الودية لإقناعها بالعدول عن تصرفاتها، فعندما غضبت في المرة الأولى حاولت الصلح بكل الطرق من أجل الأولاد، وأقنعتها أن تهتم بالمنزل والطفلة مثل أي أم».

يعتدون علي بالسب والضرب

وأشار الزوج في دعواه: «تحملت أسلوبها وأسلوب أهلها طوال فترة الخطوبة والزواج، والتقليل من شأني وشأن وظيفتي مقارنة بأزواج أخواتها، والضغط عليا في مصروفات البيت، وقائمة المنقولات ومؤخر الصداقة، وبعد الزواج بأقل من شهر كان أهلها يفتعلون المشاكلات، فكل مشكلة بسيطة تحدث في المنزل كانت تستدعي أهلها ويعتدون علي بالسب والضرب، وهددني والدها ألا أتعرض لابنته مرة أخرى، لكني عندما علمت بحملها ظننت أن كل شيء سيتغير ولكن مفيش حاجة أتغيرت».

وأختمم الزوج في دعواه:« ولم أجد حل غير محكمة الأسرة لعلها تأخذ حقي وحق اولادي من تلك الزوجة الشريرة وأهلها المفترين».