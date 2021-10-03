/654125/هنا-جودة-تـتـوج-بـلـقـب-بـطـولـة-الـجـمـهـوريـة-لـلـكـبـار-فـي-تـنـس-الطاولة

توجت هنا جودة لاعبة النادى الأهلى ببطولة الجمهورية لتنس الطاولة سيدات، والتي تقام بالإسماعيلية، وجاء تتويج هنا بالبطولة بعد الفوز على أميرة يسرى لاعبة المعادى بنتيجة 3/0 في المباراة النهائية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

هنا جودة، لاعبة تنس الطاولة بالنادي الأهلي، فازت ببطولة الجمهورية «فردي سيدات»، والمقامة حاليا على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وفازت هنا جودة على أميرة يسري لاعبة تنس طاولة المعادي بنتيجة 3-0، لتحقق المركز الأول في البطولة.

الجدير بالذكر أن «هنا جودة» لاعبة تنس طاولة الأهلي، توجت ببطولتي الجمهورية تحت 17 عامًا و19 عاما «فردي ناشئات».

واعرب أشرف عبد الفتاح المدير الفني لتنس طاولة الأهلي عن سعادته الشديدة بفوز هنا جودة بالبطولة، مؤكدًا أنها تقدم مستوى مميزًا خلال الفترة الماضية.

وقال عبد الفتاح إن هنا جودة استطاعت تحقيق بطولتي الجمهورية تحت 17 و19 فردي ناشئات، واليوم حققت لقب السيدات، لتؤكد تفوقها في الفترة الماضية بشكل ملحوظ على كافة منافساتها.

هذا ويقود جهاز تنس طاولة الأهلي كل من أشرف عبد الفتاح مديرًا فنيًّا، وفتحي عبده مديرًا لقطاع الناشئين، وأحمد حامد مديرًا إداريًّا، وعلي سمير ومصطفى عبد الفتاح إداريين.

حققت هنا جودة، لاعبة فريق تنس الطاولة بالنادي الأهلي، بطولة الجمهورية للناشئات تحت 17 عامًا “ فردي “ ، والمقامة حاليًا في صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وفازت هنا جودة على زميلتها في النادي الأهلي فريدة محمد عبد الناصر، في المباراة النهائية بنتيجة 3-0، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء.

نتيجة المباراة النهائية

وبهذه النتيجة حصلت هنا جودة على المركز الأول، بينما جاءت فريدة محمد عبد الناصر في المركز الثاني.

ويقود جهاز تنس الطاولة أشرف عبد الفتاح مديرًا فنيًّا، وفتحي عبده مديرًا لقطاع الناشئين، وأحمد حامد مديرًا إداريًّا، وعلي سمير ومصطفى عبد الفتاح إداريين.