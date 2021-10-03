/654126/نقل-هاجر-أحمد-للمشفى-بعد-تدهور-حالتها-الصحية

تعرضت الفنانة المصرية هاجر أحمد، لأزمة صحية مفاجأة، نُقلت على إثرها للمشفى للخضوع للعلاج المناسب، ولكنها لم تكشف عن طبيعة مرضها أو أي تفاصيل خاصة بوعكتها.

دوت الخليج يكشف تطورات الحالة الصحية للفنانة هاجر أحمد بعد تعرضها لوعكة صحية.

هاجر أحمد تمكث بإحدى مستشفيات القاهرة

نشرت هاجر صورة لها عبر خاصية «استوري» على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام» من داخل المشفى، ظهرت بها وهي جليسة الفراش.

هاجر أحمد تدعو بالشفاء العاجل لها

وسبق وأن نشرت هاجر آية من القرآن الكريم تتحدث عن الضر، وعلقت عليها داعية ربها بالشفاء: "يا الهي اسمك شفائي وذكرك دوائي، وقربك رجائي، وحبك مؤنسي، ورحمتك طبيبي ومعيني في الدنيا والآخرة.. وأنك أنت المعطي العليم".

وتابعت: "اللهم اشفني واشفي مرضانا جميعًا آمين يارب العالمين".

تصريحات هاجر أحمد مع منى الشاذلي

على الصعيد الآخر، فجرت الفنانة هاجر أحمد في أول ظهور إعلامي لها بعد زوجها من رجل الأعمال أحمد حداد تصريحات حول حياتها الشخصية تعلنها للمرة الاولى وكيف وصلت لمجال التمثيل، فضلا عن تفاصيل خطبتها وزوجها من أحمد حداد التي تفاجئ به الجمهور مما وضعها في مرمى الإنتقادات.

صرحت الفنان هاجر أحمد في ضيافة خاصة مع الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج “معكم”، الذي يعرض على قناة Cbc، عن تفاصيل حياتها الشخصية قبل وبعض الزواج، إليكم أبرزها:

-الجواز مسؤولية وحياة جديدة بتحتم عليكي رولز جديدة لازم تمشي عليها.

-جوزي بيدعمني طول الوقت وبيتفرج عليا ويقوللي رأيه، وبهتم برأيه جدا، ورأيه بالنسبالي بيفيدني.

-أنا بطبخ كل حاجة وبحب الطبخ. حتى في بيتي وأنا عند ماما كنت بطبخ في أوقات فراغي.

-اتولدت في طنطا، وسافرت القاهرة بعد وفاة والدي، وكنت في الثانوي العامة وفضلت على علاقة طيبة بصحابي هناك

-إحنا 9 إخوات، وإخواتي كلهم أضغر مني

-موضوع خطوبتي مكانش ليه تمهيد عندي وفعلا جه بسرعة.

-مكانش في فترة خطوبة طويلة علشان أعلن عنها والعلاقة كلها مكنتش طويلة استمرت لشهرين فقط

-عرفته جوزي عن طريق أهلي وإتجوزنا علطول، وأنا وافقت في يوم.

-درست آداب علم نفس، ثم دخلت بعدها معهد الفنون المسرحية، واتخرجت وقعدت سنتين في البيت من غير شغل، لأن أهلي كانوا رافضين التمثيل.

-وعن دخلوها في الفن قالت علياء: في يوم ما كنت بشاهد مسلسل تحت السيطرة للفنانة نيلي كريم، وإخراج تامر محسن، أشعرت بغيرة فنية، فأرسلت جواب للمخرج تامر محسن، وقلت له قصتي وأن أهلي رافضين التمثيل.

-تامر محسن شجعني جدًا وقال لي استمري وراء حلمك، وبالفعل حاربت، وكان أول عمل لي في مسلسل هذا المساء بترشيح من تامر محسن.

-تعرضت للكثير من الانتقادات من الناس بسبب فستان فرحي، ولكن الفستان بالنسبة لي أعجبني، لأنه كان بسيطًا، وانا بحب البساطة جدًا.

-زوجي أحمد الحداد بعيد تمامًا عن مجال الفن، ودائمًا بيدعمني في شغلي، وبهتم برأيه لأنه بيفدني جدًا.

هاجر أحمد تشارك في مسلسل إلا أنا

هذا وتشارك الفنان هاجر أحمد في الفترة الحالية في حكاية “بدون ضمان” ضمن حكايات مسلسل “إلا أنا” والتي تناقش العنف التي تتعرض له المرأة بعد الطلاق ويشارك في بطولتها كلا من هنادى مهنى، هاجر أحمد، أحمد بدير، وانضم لهم اسلام جمال، أحمد كشك، سلوي عثمان، چلا هاشم، كيره الصباح، حنان سليمان وسيناريو وحوار يوسف وجيه إخراج ياسمين أحمد كامل.