/654127/محافظ-البحيرة-ووزير-الشباب-والرياضة-يتفقدان-المنشآت-المنفذة-بمركز-شباب-الخرطوم-بمركز-بدر

قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بتفقد المنشآت المنفذة بمركز شباب الخرطوم بمركز بدر ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

حيث تفقدوا الملعب الكبير والملعب الخماسى وهو عبارة عن ملعب نجيل صناعى محاط بسور من السلك بتكلفه اجماليه 5 مليون و800 الف جنيه وكذلك المبنى الادارى بمركز شباب الخرطوم والمكون من دور أرضى و صاله جيم بتكلفه مليون و850 الف جنيه، وكذا انشاء سور من الحديد وسلك على سمل خرسانه حول مركز الشباب بتكلفة 600 الف جنيه.

كما تفقدوا مشروع انشاء الملعب الاكريليك متعدد الاستخدامات ومنطقه لاند سكيب للاطفال بتكلفه مليون و230 الف جنيه بمدرسة الخرطوم للتعليم الأساسي.

حيث أشاد الوزير والمحافظ بتلك المشروعات الهامه والتى ستخدم أبناء القريه من الشباب والفتيات والأطفال وصقل مواهبهم واتاحه الفرصه لديهم من خلال ممارستهم للأنشطة الثقافية والرياضة المتنوعة.

ووجه وزير الشباب و الرياضه باقامه ملعب بالنجيل الطبيعى على نفقه الوزارة داخل المدرسة ضمن مبادرة فخامه السيد الرئيس حياه كريمة.

محافظ البحيرة ووزير الشباب والرياضة يتفقدان المنشآت المنفذة بمركز شباب الخرطوم بمركز بدر

من الجدير بالذكر ان قريه الخرطوم تقع ضمن المرحله الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتى شهدت تنفيذ 115 مشروع بتكلفه تتجاوز ٣٦٠ مليون جنيه

هذا وقد أشاد اللواء هشام آمنة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة" التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية لتحسين مستوى الخدمات بالقري مؤكدا أن العمل يسير على مدار الساعة لتطوير الريف المصري بمحافظة البحيرة

حيث تشهد المحافظة اعمال تطوير بشتى القطاعات بقرى ٦ مراكز ( دمنهور - كفر الدوار - أبو حمص - حوش عيسى - أبو المطامير - وادي النطرون ) لتنفيذ أكثر من ٨٠٠٠ مشروع بتكلفة تتجاوز ٤٤ مليار جنية مراكز بإجمالي ٤٢ قرية رئيسية و٢٠٧ وحدة قروية وأكثر من ٣٩٠٠ تابع بالتنسيق والتعاون مع المنطقة الشمالية العسكرية

وأكد المحافظ على أن المحافظة تسعى لتحقيق أهداف تلك المبادرة من خلال إطلاق العديد من المبادرات التي تعمل علي تأهيل الشباب للعمل الجماعى، بالإضافة الي التدريب على كيفية القيادة وتحمل المسئولية المجتمعية والسياسية بوعى علمى مستنير قادر على الابتكار والحوار، مع تمكينهم من المشاركة الجادة والفعالة فى كافة المجالات، وتأهيلهم لصنع وإتخاذ القرار ولتهيئة الشباب لتولى القيادات وزمام الأمور خلال الفترة القادمة

وخلال الجوله شهد المحافظ والوزير عرض الكاراتيه الذى قدمه الشباب والنشء وبراعم مركز شباب القريه والذى يؤكد مدى التدريب والمهارة لديهم

حضر الجولة الدكتوره نهال بلبع نائب المحافظ واللواء محمد شوقي بدر - السكرتير العام المساعد والعميد أ.ح احمد السويدي المستشار العسكري للمحافظة ود إبراهيم خضر وكيل وزارة الشباب والرياضة و أسامة داود رئيس مدينة بدر و يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم وعدد من أعضاء مجلسى الشعب والشيوخ بمحافظة البحيرة والقيادات التنفيذية والمكتب التنفيذي لمبادرة حياه كريمة لمحافظة البحيرة