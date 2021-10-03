/654135/بمشاركة-ميسي-باريس-سان-جيرمان-يخسر-بثنائية-أمام-رين-بالدوري-الفرنسي

إنتهت منذ قليل مباراة فريق باريس سان جيرمان أمام نادي رين بخسارة النادي الباريسي بنتيجة هدفين مقابل لاشيئ في مباراة الجولة التاسعة من بطولة الدوري الفرنسي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

شهدت بداية المباراة سيطرة كبيرة من جانب فريق باريس سان جيرمان عن طريق هجمات نيمار وميسي ومبابي ولكن قابلها تألق من حارس مارمي فريق رين.

وفي الدقيقة 30 منعت العارضة هدفاً محققاً للأرجنتيني ليونيل ميسي بعد تنفيذة لركلة حرة بطريقة أكثر من رائعة.

وفي الثواني الأخيرة من زمن شوط المباراة الأول تمكن فريق رين من خطف هدف التقدم عنطريق مهاجمة الجديد لابورت وينتهي الشوط الأول بتقدم فريق رين علي عكس سير المباراة بنتيجة هدف مقابل لاشيئ.

وفور إطلاق حكم اللقاء صافرتة لبداية شوط المباراة الثاني تمكن فلافيان تايت من تسجيل الهدف الثاني لفريق رين لتصبح النتيجة تقدم رين بهدفين نظيفين.

وتستمر محاولات فريق باريس سان جيرمان الضائعة من جانب الفرنسي كيليان مبابي حتي يتمكن من تسجيل هدف في الدقيقة 67 ولكن يلغية حكم اللقاء بداعي التسلل.

ثم قام المدرب باوريسيو بوتشيتشينو بإجراء ثلاث تغييرات بدخول كلاً من فاينلدوم وإيكاردي وهيريرا, من أجل محاولة تعديل النتيجة.

تشكيل باريس سان جيرمان

وكان الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينيو مدرب سان جيرمان قد بدأ المباراة بتشكيل هجومي ناري، ضم مبابي، ميسي، نيمار ودي ماريا

وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: دوناروما

خط الدفاع: حكيمي، ماركينيوس، كمبيبي، مينديز

خط الوسط: جاي، فيراتي، دي ماريا

خط الهجوم: نيمار، مبابي، ميسي.

ترتيب باريس سان جيرمان

وتلقي فريق باريس سان جيرمان الهزيمة الأولي لة هذا الموسم بعدما قدم أداءً مميز في الجولات الماضية ببطولة الدوري الفرنسي، حيث حقق الفوز في الجولات الثمان السابقة، وهو الأقوى هجومًا بتسجيل 22 هدفًا، والثاني دفاعًا بعدما تلقت شباكه سبعة أهداف.

وحصد باريس سان جيرمان حتى الآن 24 نقطة، يتصدر بها ترتيب فرق الدوري الفرنسي، ويبتعد بفارق تسع نقاط عن لانس صاحب المركز الثاني.

نتيجة مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي

شهدت الدقيقة الثامنة تسجيل نادي باريس سان جيرمان هدف اللقاء الأول عن طريق إدريسا جايي بعد تسديدة صاروخية رائعة.

واستمرت محاولات نادي مانشستر سيتي لتعديل النتيجةوتسجيل هدف التعادل عن طريق محاولات رخيم ستيرلينج الذي سدد كرة واصطدمت بالعارضة, وبرناردو سيلفاولكن باءت محاولاتهم بالفشل.

لينتهي الشوط الأول بتقدم النادي الفرنسي بهدف نظيف أحرزه الاعب إدريسا جايي.

ثم يضاعف الأرجنتيني ليونيل ميسي النتيجة لصالح نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بعد تسديدة أكثر من رائعة علي يسار الحارس الذي لم يستطع التصدي لها وتصبح النتيجة تفوق نادي باريس سان جيرمان بهدفين نظيقين أحرزهما إدريسا جاي في الدقيقة الثامنة , وليونيل ميسي في الدقيقة 76.

وتنتهي المباراة بتفوق نادي باريس سان جيرمان بنتيجة هدفين نظيفين وتسجيل ليونيل ميسي أول أهدافة مع النادي الفرنسي.