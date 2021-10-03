/654076/وزير-الشباب-والرياضة-ومحافظ-البحيرة-يفتتحان-ميدان-الرماية-والملعب-الخماسي-بنادى-الصيد-بمدينة-وادى-النطرون

قام اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بافتتاح الملعب الخماسي لكرة القدم بنادى الصيد بوادى النطرون كما تابعا عددا من العروض التي قدمها براعم و اشبال النادي في رياضة الكاراتيه والكونغ فو والتايكوندو وكرة القدم واشاد وبمستوى التدريب ومهارات الشباب والنشء ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

كما قام اللواء المحافظ ووزير الشباب والرياضة بافتتاح ميدان الرمايه الجديد ( تراب - اسكيت) بحضور اللواء حازم حسني رئيس الاتحادين المصري والافريقي للرمايه.

والميدان مصمم وفق احدث النظم والتقنيات واستمعا إلى رؤية النادي للتطوير بانشاء عدد اثنين ميدان اخر وفندق وحمام سباحة ليصبح النادي قادرا على استضافه اي بطوله عالميه ودولية

وزير الشباب والرياضة ومحافظ البحيرة يفتتحان ميدان الرماية والملعب الخماسي بنادى الصيد بمدينة وادى النطرون

من الجدير بالذكر انه نادي الصيد بوادي النطرون واحد اندية الصيد بالخرطوش المعتمده دوليا و انشئ عام 1983 ونشاطه الاساس الرمايه ويضم عدد من الرماة واللاعبين ممن قاموا بتمثيل مصر في العديد من البطولات الدوليه

هذا وقد قام محافظ البحيره والوزير باطلاق إشارة البدء وتدشين رياضة الرماية على الميدان الجديد وتابعوا قيام عدد من اللاعبين بالنادي بممارسة الرياضة.

واشاد المحافظ بكافة الجهود التى تتم بالتنسيق بين الوزارة والمحافظة لدعم النشاط الرياضى، مؤكدا أن قطاع الشباب والرياضة يشهد تطورا ملحوظا فى عهد فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى.

واكد على توجيه كافة أوجه الدعم والرعاية لدعم المنظومة الرياضية على أرض المحافظة لتأهيل الشباب وإعداد الأبطال لاهميتها و مراكز الشباب فى العمل على تشكيل الفكر وبناء العقول والهوية.

وزير الشباب والرياضة ومحافظ البحيرة يفتتحان ميدان الرماية والملعب الخماسي بنادى الصيد بمدينة وادى النطرون

وأكد وزير الشباب والرياضة علي الاهتمام برفع كفاءة البنية التحتية بالهيئات الشبابية والرياضية في جميع أنحاء الجمهورية خدمةً للنشء والشباب والمواطنين، لتوفير كافة ما يحتاجونه من متطلبات ليتسنى لهم ممارسة مختلف الأنشطة داخل الأندية ومراكز الشباب المنتشرة داخل الربوع والقري والمدن .

وزير الشباب

واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة نحو تطوير المنشآت الشبابية والرياضية في ظل الانجازات العديدة التي تشهدها البلاد تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، جنباً إلي جنب مع متابعة البرامج والمشروعات المقدمة لأبناء مصر داخل تلك المنشآت.

حضر الجولة الدكتوره نهال بلبع نائب المحافظ واللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام المساعد والعميد أ.ح احمد السويدي المستشار العسكري للمحافظة ود إبراهيم خضر وكيل وزارة الشباب والرياضة والمهندس السيد حمزة رئيس مدينة وادي النطرون وعدد من أعضاء مجلسى الشعب والشيوخ بمحافظة البحيرة والقيادات التنفيذية.