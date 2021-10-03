التشكيل الكامل للجان النوعية بمجلس النواب

جدة - نرمين السيد - وترأس عملية الانتخاب أكبر الأعضاء سنا وعاونه الأصغر سنا، وانتخب أعضاء المجلس، هيئات المكاتب، بحضور أغلبية أعضاء اللجان (50% + 1)، وذلك بعد إعلان قوائم اللجان النوعية وانضمام كل نائب إلى اللجنة التى يرغب بالتواجد فيها خلال دور الانعقاد الثانى. وجاء تشكيل اللجان النوعية للمجلس كالأتى: 1- اللجنة التشريعية

الرئيس: إبراهيم الهنيدى

الوكيلين: إيهاب الطماوى ويحيى عيسوى

أمين السر: على بدر 2 - لجنة الدفاع والأمن القومى

الرئيس: أحمد العوضى

الوكيلين: إبراهيم المصرى وأحمد يحيى

أمين السر: محمد راضى 3- لجنة حقوق الإنسان

الرئيس: طارق رضوان

الوكيلين: أيمن أبو العلا ومحمد عبد العزيز

أمين السر: محمد تيسير مطر

4- لجنة الاتصالات

الرئيس: أحمد بدوى

الوكيلين:أحمد نشأت ومارثا واصف

أمين السر: محمد يسرى عبادة 5- لجنة الطاقة والبيئة

الرئيس: حسام عوض الله

الوكيلين: رشا رمضان ومحمد الجبلاوى

أمين السر: خالد مشهور

6- لجنة الشئون الأفريقية

الرئيس: شريف الجبلى

الوكيلين: عمرو هندى وسعداوى راغب ضيف الله

أمين السر: دكتور رشا أبو شقره 7- لجنة الشباب والرياضة

الرئيس: محمود حسين

الوكيلين: سامر التلاوى وحسام غالى

أمين السر: حازم أمام 8- لجنة الزراعة

الرئيس:هشام الحصرى

الوكيلين: صقر عبد الفتاح - حسن عبد القادر

أمين السر: محمد محمود عبد القوى 9- لجنة الإسكان

الرئيس:عماد سعد حمودة

الوكيلين:طارق شكرى وأحمد عبد المجيد

أمين السر:أمين مسعود 10- لجنة التضامن الاجتماعى

الرئيس:عبد الهادى القصبى

الوكيلين:أحمد فتحى ورضوى جعفر

أمين السر:حسن المير 11- لجنة الشئون الاقتصادية

الرئيس:أحمد سمير

الوكيلين:محمد سليمان ومحمد على عبد الحميد

أمين السر:أحمد دياب 12- لجنة الخطة والموازنة

الرئيس: فخرى الفقى رئيسا

الوكيلين: ياسر عمر شيبة ومصطفى سالم

أمين السر: عبد المنعم إمام 13- لجنة الصناعة

الرئيس: معتز محمود

الوكيلين: محمد السلاب - محمد سعد عوض الله

أمين السر: شحاتة أبو زيد 14- لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر:

الرئيس: محمد كمال مرعى

الوكيلين: هالة أبو السعد ومحمد الجارحى

أمين السر: مارسيل سمير 15- لجنة النقل والمواصلات

الرئيس: علاء عابد

الوكيلين: وحيد قرقر ومحمود الضبع

أمين السر: محمد السيد عوض 16- لجنة العلاقات الخارجية

الرئيس: كريم درويش

الوكيلين: وسيم فخرى تواضروس وسحر البزار

أمين السر: أميرة صابر 17- لجنة الثقافة والإعلام والآثار

الرئيس: درية شرف الدين

الوكيلين: يوسف الحسينى ونادر مصطفى

أمين السر: هند رشاد 18- لجنة السياحة والطيران المدنى

الرئيس: نورا على

الوكيلين: سيد قاسم وأحمد الطيبى

أمين السر: أمانى الشعولى 19- لجنة الصحة

الرئيس: دكتور أشرف حاتم

الوكيلين: محمد الوحش ومحمود أبو الخير

أمين السر: كريم حلمى 20- الشئون الدينية والأوقاف

الرئيس: على جمعة

الوكيلين: أسامة العبد ومنصف نجيب

أمين السر: محمد أبو هاشم 21- لجنة القوى العاملة

الرئيس: عادل عبدالفضيل

الوكيلين:سولاف درويش وإيهاب منصور

أمين السر:ألفت المزلاوى 22- لجنة الاقتراحات والشكاوى

الرئيس: عاطف ناصر

الوكيلين: محمد حمدى دسوقى ونافع عبد الهادى

أمين السر:هشام حسين 23- لجنة التعليم والبحث العلمى

الرئيس: سامى هاشم

الوكيلين: ماجده بكرى ومنى عبد العاطى

أمين السر: ياسمين أبو طالب 24 - لجنة الشئون العربية

الرئيس: يسرى المغازى

الوكيلين: عباس السادات وأحمد فؤاد أباظة

أمين السر:أحمد مقلد 25 – الإدارة المحلية

الرئيس: أحمد السجينى

الوكيلين: محمد الحسينى - محمد وفيق

أمين السر: عمرو درويش

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