رئيس برلمانية حماة وطن: نرحب بالتعاون مع كافة الهيئات

جدة - نرمين السيد - كشف المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، عن إرسال حزب حماة وطن خطابا إلى المجلس، يتضمن اختيار النائب أحمد بهاء شلبى، رئيسا للهيئة البرلمانية للحزب فى دور الانعقاد الثانى.





وفى سياق متصل، أعرب النائب أحمد بهاء، عن سعادته بثقة الحزب وقيادته فى اختياره رئيسا للهيئة البرلمانية للحزب، متعهدا بتكريس كل الوقت والجهد فى خدمة الزملاء وتوثيق التعاون بين نواب الحزب والمجلس الموقر. وقال "بهاء"، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين: "أهم عامل من عوامل نجاح أى منظومة هو التكاتف والتعاون والتنسيق الجيد بين الجميع، لذا فحزب حماة الوطن وهيئته البرلمانية يرحبون بكافة سبل التعاون والتنسيق مع االزملاء النواب وممثلى الهيئات البرلمانية الأخرى فى سبيل خدمة الوطن والمواطن الذى نحمل شرف تمثيله فى هذا المجلس الموقر".

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