وزيرا الإسكان والهجرة يوقعان بروتوكول تعاون لتنمية القرى الأكثر احتياجا

وأكد وزير الإسكان - خلال مؤتمر صحفى، اليوم الأحد، بمقر وزارة الإسكان - أن البروتوكول يهدف إلى تنفيذ مشروعات تنموية بالقرى المستهدفة لدعم التنمية المجتمعية المستدامة كنواة لوضع منهجية وطنية للنهوض اقتصاديا وبيئيا واجتماعيا بالمناطق التى تنتشر فيها ظاهرة الهجرة غير الشرعية، ورفع مستوى المعيشة بها، وتعزيز قدرات النساء والشباب وذوى الاحتياجات الخاصة فى القرى الاكثر احتياجا، والمستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتى تنتشر بها ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وذلك للمشاركة فى العملية التنموية، ما يعد أحد أسس التنمية المجتمعية.
وقال إن إشراك المجتمعات المحلية، فى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى، هو أساس كبير لنجاح المبادرة، وسيسهم فى تحقيق استدامة المشروعات المختلفة التى يتم تنفيذها بالمبادرة، والحفاظ على استمرارية أداء الخدمات المتنوعة بأعلى كفاءة، ومن هنا جاءت أهمية توقيع هذا البروتوكول، والتعاون بين وزارتى الإسكان والهجرة.
وأشار إلى أن الوزارة تتولى بموجب هذا البروتوكول، تقديم الدعم الفنى المتاح طبقا لمجالات التعاون المشترك، ومقترحات مشروعات التنمية المجتمعية التى يمكن تنفيذها فى القرى بالمحافظات المستهدفة، والتى من شأنها النهوض بها اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا ورفع مستوى المعيشة فيها.
وأضاف أن المقترحات تشتمل على نوعية المشروعات وأهدافها وآليات تنفيذها والتفاصيل الفنية من أعداد المستفيدين ونوع التدريب وغيره من أنشطة ودراسات الجدوى لذلك، وكذا العمل على تنفيذ مشروعات التنمية المجتمعية المتفق عليها موضوع الاهتمام المشترك بين الطرفين، والإشراف على تنفيذها والتأكد من تعظيم الاستفادة من مواردها المتاحة على أرض الواقع، وتنفيذ برامج التمكين الاجتماعى والبيئى والتنمية المجتمعية بما يحقق مجالات التعاون، والذى من شأنه دعم الاقتصاد المحلى وتوفير فرص عمل، والتنسيق مع الجهات ذات الصلة بالمحافظات، وجمعيات المجتمع المدنى لتقديم المساعدة فى تنفيذ بعض أو كل المشروعات المتفق عليها، وتحديد نطاق عملها واختصاصاتها.
وتابع أن الوزارة تقترح القرى المستهدف تنفيذ المشروعات بها بما يتوافق مع خريطة المحافظات من حيث المناطق الأكثر عرضة لظاهرة الهجرة غير الشرعية، من القرى الأكثر احتياجا وتعزيز العمل بها بالتنسيق مع وزارة الهجرة.
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