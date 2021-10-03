جدة - نرمين السيد - ورفع رئيس البرلمان، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد غدا الإثنين، لاستكمال ما ورد فى جدول الأعمال.
وألقى المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، كلمة توجه خلالها بالتهنئة لنواب البرلمان بمناسبة دور الانعقاد الثانى، وانتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية.
وأشاد بدور المجلس فى الفترة الماضية، مؤكدا استكمال المسيرة من أجل التعاون بين الحكومة والبرلمان لما فيه صالح المواطنين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اعتماد نتائج انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية.. والانعقاد غدا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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