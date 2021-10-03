التضامن والصحة تطلقان المرحلة الثانية من منظومة الخدمات المتكاملة لذوى الهم

جدة - نرمين السيد - وحضر المؤتمر الدكتور أشرف مرعى المشرف العام على المجلس القومى لشئون لأشخاص ذوى الإعاقة، والدكتورة سحر السنباطى، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، والدكتور محمد ضاحى رئيس هيئة التأمين الصحى.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعى الشكر لجميع الجهات المتعاونة لنجاح تلك المنظومة وعلى رأسها وزارة الصحة والسكان ووزارة التعليم العالى والمجلس القومى لشئون الإعاقة، مشيرة إلى أن هناك مجالات تعاون عديدة بين وزارتى التضامن الاجتماعى والصحة وتشمل مجالات الإعاقة، ومشروطية الصحة ببرنامج تكافل، وصحة المرأة والطفل، والألف يوم الأولى فى حياة الطفل، والأطفال كريمى النسب، والرعاية الصحية لقاطنى مؤسسات الرعاية وغيرها من المجالات.

وأشارت القباج إلى أن المرحلة الأولى شهدت استخراج حوالى 800 ألف بطاقة خدمات متكاملة، وأنه من المتوقع أن يصل عدد البطاقات فى المرحلة الحالية إلى حوالى 3 مليون مواطن.

وأوضحت القباج أن حوكمة الخدمات المقدمة لذوى الإعاقة ملزمة لضمان حق المواطن والدولة فى آن واحد، وأن الخدمات المتكاملة المقصود بها هو التسهيلات والمزايا العامة التى يحصل عليها الشخص ذو الإعاقة من مختلف الجهات الحكومية مثل الرعاية الصحية، والالتحاق بالتعليم الدامج، وتسهيلات النقل والمواصلات، وإتاحة السكن، والحق فى ممارسة الرياضة وغيرها من الخدمات التى أقرتها التشريعات السارية المقررة.

وأوضحت أن الإعاقات تشمل إعاقة حركية وسمعية وبصرية وذهنية وسمع-بصرية وقصار القامة، بالإضافة إلى الإعاقات الأمراض المزمنة التى تعجز صاحبها عن أداء الأنشطة اليومية والتى قد تعرض حياته للخطر حال عدم التصدى لها.

واستعرضت وزيرة التضامن دورة عمل إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة، مؤكدة أن البطاقة ذكية ومؤمنة، كما أنها تتوافق مع مواصفات شبكة المدفوعات القومية" ميزة"، بالإضافة إلى إمكانية إضافة العديد من تطبيقات الخدمات الحكومية إليها، سواء كانت مالية أو عينية، مشيرة إلى أن البطاقة يتم تجديدها كل 5 سنوات للحالات المستقرة لمدى الحياة دون إعادة الكشف الطبى لتجديدها، أما فى الحالات غير المستقرة، فسيتم رصد تاريخ إعادة الكشف على البطاقة طبقا لتوصية الكشف الطبى.

وأشارت القباج إلى أنه تم ميكنة المنظومة بأكملها وتطوير الربط الشبكى بين الجهات المعنية وهى وزارة التضامن الاجتماعى والصحة والسكان والتعليم العالى والمستشفيات العسكرية والشرطية الشريكة، كما تم تدريب القائمين على منظومة الكشف الطبى والوظيفى، وتخصيص خط ساخن لتلقى التظلمات وهو 15044 وجارى ميكنة موقع الكترونى لتلقى تلك التظلمات، حيث يحق للمواطن أن يتظلم ويعيد الكشف مرة أخرى.

ومن جانبها أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أن المرحلة الثانية من المنظومة الإلكترونية للخدمات المتكاملة لذوى الإعاقة، تعد نقلة نوعية فى حياة المواطنين من ذوى الإعاقة وجزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان ضمن الاستراتيجية الوطنية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيرة إلى أنه بالشراكة مع التضامن الاجتماعى، تم تسجيل 800 ألف مواطن واستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لهم.

وأضافت أهمية المنظومة الإلكترونية فى التيسير على ذوى الإعاقة فى الحصول على الخدمات المتكاملة والتى تعد الخدمات الصحية جزء منها، موضحة أن المنظومة تحدد للمواطن موعد الكشف الطبى مع توجيهه إلى أقرب مكان لتوقيع الكشف الطبى عليه، مضيفة أن التقارير الطبية يتم تحميلها على المنظومة الإلكترونية؛ لاعتمادها من خلال اللجنة العليا بوزارة الصحة والسكان، ثم يتم استكمال البيانات من خلال وزارة التضامن الاجتماعى.

ووجهت وزيرة الصحة الشكر للدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، لجهودها المبذولة ومتابعتها الحثيثة لتسريع العمل على إطلاق المنظومة الإلكترونية للخدمات المتكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة المتوسطة، ووضعها كأولوية، بالرغم من تحديات جائحة فيروس كورونا، متمنية استكمال باقى مراحل تلك المنظومة لتشمل 100% من ذوى الإعاقة.

كما وجهت الوزيرة الشكر للدكتور محمد ضاحى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى، والدكتور محمد زيدان مدير عام المجالس الطبية المتخصصة، والمهندس أيسم صلاح مستشار الوزيرة لتكنولوجيا المعلومات؛ لجهودهما المبذولة فى التنسيق الدائم مع وزارة التضامن الاجتماعى لإطلاق المنظومة الإلكترونية للخدمات المتكاملة لذوى الإعاقة، مما يساهم فى حوكمة حصول ذوى الإعاقة على الخدمات المستحقة والتيسير عليهم.

وأشارت الدكتورة هالة زايد، إلى التوسع فى المستشفيات والأماكن المخصصة لإجراء الفحوصات الطبية لذوى الإعاقة، بوزارة الصحة والسكان، بالإضافة إلى إدراج المستشفيات الجامعية والمستشفيات التابعة للقوات المسلحة، والشرطة، وربطها بالمنظومة الإلكترونية، مؤكدة حرص الوزارة على تقديم كافة التيسيرات لذوى الإعاقة خلال عملية الكشف الطبى.

ودعت وزيرة الصحة والسكان، الأهالى إلى المساهمة فى تيسير حصول ذويهم على الخدمات، من خلال عدم تواجد أكثر من مرافق للشخص ذوى الإعاقة خلال التردد على المستشفيات والأماكن المخصصة لتوقيع الكشف الطبى عليهم، وذلك لمنع التزاحم وتسهيل حصول ذوى الإعاقة على الخدمات الطبية.

من جهته، أكد الدكتور أشرف مرعى المشرف العام على المجلس القومى لشئون ذوى الإعاقة على دعم المجلس الكامل لإنجاح المنظومة ولتعزيز توعية المواطنين فى كافة أنحاء الجمهورية بآليات التسجيل واستخراج البطاقات، كما أعرب الدكتور مرعى أن هذه المرحلة هى نتاج مرحلة طويلة من الجهود المبذولة لكفالة حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة بدءا من مساهمة المجلس فى إعداد القانون ولائحته التنفيذية والشراكة المستمرة مع وزارة التضامن الاجتماعى وجميع الوزارات المعنية لضمان إنفاذ القانون رقم 10 لسنة 2018.