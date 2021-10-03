إنفوجراف.. خطوات استخراج اشتراكات المترو للطلاب

جدة - نرمين السيد - ويمكن للطلاب الاشتراك من خلال شراء استمارة الطلاب بـ 5 جنيهات ووضع صورتين شخصيتين بها، مع ختم الصورتين بشعار الجمهورية وكتابة رقم هاتف مستخدم. ويشترط إرفاق صورة بطاقة الرقم القومى أو شهادة الميلاد، وإرفاق إيصال المصاريف أو صورة كارنيه الجامعة، على أن يستخرج الاشتراك من مقر إقامة الطالب إلى مقر دراسته فقط.

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