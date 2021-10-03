الرعاية الصحية: بدء تقييم عناصر الحوكمة الإكلينيكية فى الإسماعيلية

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، البدء فى إجراء تقييم عناصر الحوكمة الإكلينيكية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة فى محافظة الإسماعيلية، ثالث محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، وذلك فى إطار توجيهات الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة، بإنشاء وتطبيق نظام متكامل للحوكمة الإكلينيكية فى منشآت هيئة الرعاية الصحية بمختلف محافظات التأمين الصحى الشامل.





وأوضح رئيس مجلس إدارة الرعاية الصحية، فى بيان اليوم الأحد، أن إنشاء وتطبيق نظام متكامل للحوكمة الإكلينيكية بالمنشآت الصحية يضمن أن الرعاية الصحية التى تقدم من خلال شبكة مقدمى الخدمات الصحية بتلك المنشآت هى خدمات صحية آمنة وعالية الجودة، كما تضمن حق المريض فى العلاج وفق بروتوكولات ومناهج علاجية طبقا لأعلى معايير الجودة والسلامة الدولية، وتحقيق أعلى مستويات الشفاء والخدمة للمريض.

وقال إن تطبيق الحوكمة الإكلينيكية يؤكد استمرارية العمل على تطوير ورفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى وفق أحدث الإرشادات والبروتوكولات العلاجية المعتمدة دوليا وممارسات الصحة العالمية، وتعنى أن جميع المسئولين عن تقديم الخدمات والرعاية الصحية من الأطباء وهيئة التمريض والعاملين الصحيين والمديرين وغيرهم من مقدمى الخدمة الصحية ملتزمون بتحقيق هذه الأهداف، وأن جميعهم يخضعون للمساءلة من قبل المرضى والمجتمع عن جودة وسلامة ومأمونية ونجاعة الخدمات الطبية المقدمة داخل المنشآت الصحية.

وأضاف أن هيئة الرعاية الصحية حريصة كل الحرص على الالتزام بتطبيق معايير الجودة فى منشآتها الصحية وفق الأكواد العالمية لتحقيق النتائج الصحية الجيدة، بهدف تأمين المنتفع بخدمات التأمين الصحى الشامل وسلامته، والحصول على الخدمة الصحية والرعاية الطبية فى منشآت مطابقة للمعايير العالمية، لافتا إلى أن الجودة هى حجر الأساس فى بناء نظام صحى وسليم لجميع المصريين، ووضع المستشفيات والمراكز والوحدات الطبية فى مصر على قدم المساواة مع أعلى المراكز الطبية فى العالم.

وتابع أن الالتزام بمعايير الجودة تستهدف كفاءة التشغيل والاستغلال الأمثل للموارد وارتفاع مستوى مهارة العاملين وتوحيد الممارسات الإكلينيكية وفق أحدث الإرشادات والبروتوكولات العلاجية المعتمدة دوليا، وذلك بما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للهيئة نحو تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية فى مصر وبجودة عالمية.

من جانبه أشار الدكتور مجدى بكر مستشار رئيس مجلس إدارة الهيئة للشئون الفنية، إلى أنه يتم إجراء التقييم المبدئى على تطبيق عناصر الحوكمة الإكلينيكية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة فى الإسماعيلية، بواسطة فريق من الخبراء من الهيئة العامة للرعاية الصحية ووحدة الحوكمة الإكلينيكية التابعة لمعهد البحوث الطبية بجامعة الإسكندرية، وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

ولفت إلى أن منظومة الحوكمة تشمل إنشاء الإطار المؤسسى لنظام الحوكمة الإكلينيكية ووضع أدلة عمل للممارسات والمسارات الإكلينيكية ونظام للمتابعة والتقارير لأداء الخدمات الطبية بمؤشرات وآليات محددة ووضع نظام متكامل لضمان سلامة المرضى وأنظمة تحسين الجودة بما يتماشى مع المعايير العالمية لمنظمة الصحة العالمية ومعايير الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية GAHAR2021 والمعترف بها دوليا من منظمة الإسكوا.

جدير بالذكر، أنه هيئة الرعاية الصحية خلال الفترة الماضية أجرت عمليات تقييم عناصر الحوكمة الإكلينيكية بالمنشآت الصحية للهيئة فى محافظة بورسعيد وإطلاق أول برنامج تدريبى للعاملين بالمنشآت على كيفية تطبيق أحدث مفاهيم الحوكمة الإكلينيكية ومكوناتها وأهدافها، كما أنه من المقرر امتداد هذه التقييمات والبرامج التدريبية إلى المنشآت الصحية التابعة للهيئة فى محافظة الأقصر، بهدف إنشاء وتطبيق نظام متكامل للحوكمة الإكلينيكية بجميع المنشآت الصحية التابعة للهيئة فى محافظات التأمين الصحى الشامل الجديد، لضمان جودة الخدمات والرعاية الصحية المقدمة للمواطن وسلامته.