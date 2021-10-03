وزير الشئون النيابية لـ النواب: نجدد العهد والميثاق على دعمكم

جدة - نرمين السيد - قال المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، إن الحكومة تجدد العهد والميثاق بأن تكون داعما لمجلس النواب، فى أداء مهامه، مؤكدا أن نواب البرلمان قادرين على تحقيق آمال وتطلعات الشعب المصرى.





وأوضح فؤاد، خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، أن دور الانعقاد الماضى، شهد العديد من الإنجازات الرقابية والتشريعية التى حققها مجلس النواب، والذى أظهر للعالم كله، الوجه الحقيقى للديمقراطية المصرية، التى تؤكد أن الشعب هو صاحب السلطة ومصدرها.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى، وجه بالتعاون المطلق مع النواب بشكل مباشر أو من خلال مكاتب الاتصال السياسى والعمل على إنجاز طلبات النواب، متابعا: أنقل إليكم تهنئة رئيس مجلس الوزراء، والوزراء، وأحمل لكم رغبة الحكومة على استكمال التعاون وإنجاز ما تبقى من برنامجها وفقا لرؤيتكم التشاورية.

وأكد أنه يثمن الدور التشريعى لمجلس النواب، الذى يرأسه شيخ من شيوخ القضاء الذى أدار جلسات المجلس ببراعة واقتدار وكانت تدخلاته هى المرشد للحكومة قبل أعضاء المجلس، مشيرا إلى أن الجميع يعملون على استرداد مصر مكانتها بين الأمم تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسى القوى الأمين الذى انطلق بالدولة المصرية وصارت واحدة من الدول التى لها مكانتها الدولية والإقليمية.