المشاط: كورونا أتاحت فرصا غير مسبوقة لنمو الأفكار الريادية والمبتكرة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال لقائها مجموعة من الشركات المصرية الناشئة العاملة فى مجالات التعرف على هوية عملاء البنوك والدفع الإلكترونى وإعادة تدوير الزيوت والتأمين، والمقرر مشاركتها فى مؤتمر القمة الأفريقى الفرنسى الجديد، الذى تنطلق فعالياته خلال أكتوبر الجارى بمدينة مونبيليه الفرنسية، ويهدف لإعادة صياغة العلاقات بين أفريقيا وفرنسا وتسليط الضوء على إطار عمل جديد وأفكار مبتكرة لفتح آفاق الشراكة بين القارة وفرنسا.

واستعرضت المشاط، خلال اللقاء، استعداد الشركات الناشئة للمشاركة فى القمة الأفريقية الفرنسية، والمجالات المختلفة التى تعمل بها هذه الشركات ومراحل تطورها.

واستمعت للتحديات التى واجهت عمل الشركات خلال جائحة فيروس كورونا، وكذا الفرص التى لاحت فى ظل الأزمة واستغلتها الشركات لتنمية حجم أعمالها.

وقالت إن "جائحة كورونا رغم ما تسببت فيه من تحديات، إلا أنها أتاحت فرصا غير مسبوقة لنمو الأفكار الريادية والمبتكرة فى ظل إقبال العالم على الخدمات التكنولوجية والعمل عن بعد".

ولفتت إلى أهمية هذه الفعاليات الدولية فى تبادل الخبرات والتجارب مع الدول والثقافات الأخرى، وعرض الدور الذى تقوم به الشركات المصرية الناشئة فى دعم التنمية فى مصر بمختلف المجالات من خلال الأفكار المبتكرة والاستثنائية التى توفر الحلول للتحديات التى تواجه التنمية فى المجتمع.

وأضافت أن منتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى (Egypt-ICF) ركز فى جلساته وورش العمل على مناقشة أهمية الابتكار والشمول المالى ودورهم فى تحقيق التنمية المستدامة، حيث ناقش فى ورشة عمل الابتكار وريادة الأعمال بقارة أفريقيا أهمية الدور الذى يمكن أن يلعبه رواد الأعمال فى تحقيق التنمية المستدامة فى القارة، كما ناقش فى ورشة عمل أخرى أهمية الشمول المالى للسيدات فى دفع التنمية.

وأشارت المشاط إلى محفز سد الفجوة بين الجنسين، الذى يستهدف سد الفجوة بين المرأة والرجل فى سوق العمل بمشاركة القطاع الخاص وشركاء التنمية، حيث يمكن أن يكون فرصة لتعزيز دور الشركات الناشئة فى هذا المجال، منوهة بأن سعى مصر لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخى (COP27) يمثل فرصة للشركات الناشئة، لاسيما تلك التى تعمل فى مجال الحفاظ على البيئة والتحول الأخضر.

ومن جهته، قال أحمد جمعة العضو المنتدب لشركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار إن "عدد الشركات التى تمثل مصر فى مؤتمر القمة الأفريقى الفرنسى يبلغ 27 شركة ناشئة فى العديد من المجالات، من بينها التعليم والطاقة والمدن الذكية والصناعة والخدمات المالية والتجارة واللوجيستيات، بالإضافة إلى 9 شركات حصلت على تمويل من شركة مصر لريادة الأعمال أو من خلال مسرعات الأعمال التابعة لها، وهى: (Falak Startups وEFG EV Fintech)".

ومن جهتهم، أشار ممثلو الشركات الناشئة إلى تطلعهم للمشاركة فى مؤتمر القمة الأفريقى الفرنسى الجديد باعتباره فرصة للتعرف على التجارب والخبرات فى مجال ريادة الأعمال والابتكار بفرنسا، وكذلك الدول الأفريقية، كما يمثل فرصة للشركات الناشئة الراغبة فى توسيع نطاق عملها فى السوق الأفريقية والأوروبية من خلال التعرف على طبيعة الأسواق والتحديات التى يمكن أن تمثل فرصا لدخول الشركات الناشئة استغلالا للخبرات المتراكمة لديها فى السوق المصرية.

ومن المقرر أن يناقش مؤتمر القمة الأفريقى الفرنسى خمسة موضوعات رئيسية هى: التزام المواطنين، وريادة الأعمال والابتكار، والتعليم العالى والبحوث، والثقافة، والرياضة.. ويعمل المؤتمر على جمع الأطراف المعنية لمناقشة بناء مستقبل مشترك بين أفريقيا وفرنسا فى مختلف المجالات.

يشار إلى أن شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار هى أول شركة رأسمال مخاطر باستثمارات حكومية تساهم فيها وزارة التعاون الدولى والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وشركة "إن أى كابيتال".

ومنذ تأسيسها فى سبتمبر 2017 ضخت استثمارات بقيمة 275 مليون جنيه فى 174 شركة بشكل مباشر وغير مباشر، منها استثمارات فى مسرعات الأعمال (Falak Startups، وEFG-EV Fintech، وFlat6Labs).

وخلال يونيو الماضى، أطلقت وزارة التعاون الدولى وشركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ملتقى الاستثمار فى المستقبل "Generation Next"، الذى ناقش العديد من المحاور، أهمها دور مؤسسات التمويل الدولية فى تنمية بيئة عمل شركات التكنولوجيا الناشئة، ودور الشراكات مع شركاء التنمية لتيسير الوصول إلى التمويل وتعزيز الحوكمة وتحقيق المعايير البيئية والمجتمعية وأهداف التنمية المستدامة من خلال الشركات الناشئة، وكيفية تعزيز مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمار فى الشركات الناشئة.