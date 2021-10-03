قرار جمهورى بإنشاء جامعة خاصة باسم وادى النيل فى الفيوم

جدة - نرمين السيد - أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قرارا يحمل رقم 437 لسنة 2021 بشأن إنشاء جامعة خاصة باسم جامعة وادى النيل بالفيوم، ويكون مقرها منطقة حدائق دمو، ولا يكون غرضها الأساسى تحقيق الربح.





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