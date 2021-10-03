قرار جمهوري بإنشاء جامعة خاصة باسم «وادي النيل» بالفيوم

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم ٤٣٧ لسنة ٢٠٢١ بشأن إنشاء جامعة خاصة باسم جامعة وادي النيل بالفيوم، ويكون مقرها منطقة حدائق دمو بمحافظة الفيوم، ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح. وتتكون الجامعة من الكليات الأتية: (الهندسة والطب البشري والصيدلة الإكلينيكية والتصنيع الدوائي وطب الأسنان والفنون والتصميم والعلوم الإنسانية والإدارية والعلوم التطبيقية). نشر القرار في الجريدة الرسمية.

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