وزير الداخلية يهنيء الرئيس السيسي ورجال القوات المسلحة بذكرى نصر أكتوبر

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد.

وجاء بالبرقية: "يسُعدنى وهيئة الشرطة فى مناسبة الاحتفال بانتصار السادس من أكتوبر المجيد أن نبعث لسيادتكم أصــدق التهــانى مقرونــة بأطــيب الأمنيــات بموفــور الصحــة ودوام التوفيق، وأن هذا النصر العظيم سيظل رمزاً للفخر والاعتزاز بتلك الذكرى الخالدة، وبرجال أعلوا قيم الفداء والتضحية وضربوا أروع الأمثلة فى البطولة والشجاعة وسطروا بحروف من نور بطولاتهم لتبقى مصر نموذجاً يُحتذى به فى تاريخ العسكرية على مـر العصور، نسأل الله العلى القدير أن يُبارك جهود سيادتكم ويُسدد خُطاكم للوفاء بمسئولياتكم الوطنية وأن يُعيد هذه المناسبة الغالية بكل الخير لوطننا المفدى، فكل عام وسيادتكم بخير ومصرنا الغالية فى تقدم وريادة".

ووجه وزير الداخلية ببرقية تهنئة للفريق أول محمد زكى "القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى"..جاء بها: يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال بذكرى السادس من أكتوبر المجيد أن نبعث لسيادتكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضُباط وضُباط الصف والصناع العسكريين والجنود بخالص التهانى وصادق الأمنيات، أن نصر أكتوبر العظيم سيبقى دوماً شعلة مضيئة فى تاريخ العسكرية وسيظل شاهداً على بطولات وتضحيات رجال قواتنا المسلحة الباسلة الذين جادوا بأرواحهم الطاهرة لتبقى مصر مرفوعة الهامة رايتها دائماً عالية خفاقة. ، حفظ الله جيش مصر الباسل وسدد على طريق الحق خطاه إنه نعم المولى ونعم النصير.

وبعث وزير الداخلية ببرقية تهنئة للفريق محمد فريد "رئيس أركان حرب القوات المسلحة".. جاء بها: يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال بذكرى السادس من أكتوبر المجيد أن نبعث لسيادتكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضُباط وضُباط الصف والصناع العسكريين والجنود بخالص التهانى وصادق الأمنيات، حفظ الله مصر الكنانة وهيأ لها ولقواتنا المسلحة الباسلة مزيداً من الرفعة والتقدم.