/654130/بيان-رسمي-من-جنوب-إفريقيا-يكشف-موقفه-من-إستضافة-كأس-العالم-للأندية

نفي الاتحاد الجنوب إفريقي لكرة القدم في بيان رسمي، إستضافته لبطولة كأس العالم للأندية، وجاء ذلك بعد سجب البطولة من اليابان البلد المستضيفى الأولي للبطولة، بعد انتشار فيروس كورونا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ومن الجدير بالذكر أنه كانت هناك نية لدى الاتحاد الجنوب إفريقي في طلب استضافة كأس العالم للأندية الذي من المتوقع تأجيله إلى عام 2022، بسبب الأجندة الدولية وهذا ما صرح به رئيس الاتحاد، دانيال جوردان.

بيان اتحاد جنوب إفريقيا

وكتب الاتحاد في بيانه الرسمي: "سنعمل مع الحكومة من أجل عودة الجماهير إلى المدرجات وهذه كانت رغبتنا قبل التفكير في استضافة كأس العالم للأندية".

وتابع: "لكي تستضيف جنوب إفريقيا كأس العالم للأندية، تحتاج الأمة للوصول إلى نسبة 70% من تطعيم الأفراد بلقاح فيروس كورونا".

وأضاف: "جنوب إفريقيا مدرجة حاليًا في القائمة الحمراء من قبل بريطانيا العظمى، وسيأتي إلينا تشيلسي بطل دوري أبطال أوروبا وهو عائق كبير بالنسبة لاستضافة تلك البطولة".

واختتم البيان: "لذلك، قرر الاتحاد الجنوب إفريقي لكرة القدم ألا يتقدم بعرض رسمي لاستضافة هذا الحدث".

أرقام الاهلي في كاس العالم

وكان النادي الأهلي قد حقق انجازا تاريخيا بعدما حقق لقب دوري أبطال أفريقيا علي حساب غريمه التقليدي نادي الزمالك وتأهله إلي بطوله كأس العالم للأندية وتمكنه من تحقيق الميداليه البرونزية بعدما حقق الفوز أمام نادي بالميراس البرازيلي بركلات الجزاء الترجيحية.

وشهد عام 2005 أول مشاركة للأهلى فى البطولة والتى أقيمت فى اليابان، وفشل فى تحقيق أى انتصار ليحتل المركز الأخير، بعدما خسر فى المباراة الافتتاحية أمام اتحاد جدة السعودى بهدف نظيف، قبل أن يخسر فى مباراة تحديد المركز الخامس والسادس أمام سيدنى الأسترالى بنتيجة 1/2.

يشارك الأهلي في كأس العالم للأندية للمرة السابعة في تاريخه، حيث ظهر الأحمر في مونديال الأندية في 6 مناسبات من قبل.

أول مشاركة للنادي الأهلي

كان عام 2005 هو أول مشاركة للنادي الأهلي في البطولة والتي أقيمت في اليابان، وفشل فى تحقيق أى انتصار ليحتل المركز الأخير، بعدما خسر فى المباراة الافتتاحية من اتحاد جدة السعودي بهدف نظيف، قبل أن يخسر فى مباراة تحديد المركز الخامس والسادس من سيدنى الأسترالى بهدفين مقابل هدف.

وفى العام التالى 2006، عاد المادر الأحمر للمشاركة مرة أخرى في كأس العالم للأندية، وافتتح مبارياته بالفوز على أوكلاند سيتى النيوزلندي بهدفين دون رد، قبل أن يخسر الفريق فى مباراة الدور نصف النهائي أمام إنترناسيونال البرازيلي بنتيجة 2-1، ليواجه كلوب أمريكا المكسيكي على المركز الثالث والذى حسمه لصالحه بعد الفوز بهدفين مقابل هدف، لينجح فى حصد الميدالية البرونزية فى هذه النسخة بعد تحقيقه المركز الثالث.