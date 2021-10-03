/654138/روجينا-عن-تكريمها-في-المعهد-العالي-للفنون-المسرحية-أعظم-يوم-في-حياتي

احتفلت الفنانة المصرية روجينا بتكريمها من قبل المهرجان العربي في معهد الفنون المسرحية على دورها في مسلسل «بنت السلطان»، وأهدت ذلك التكريم لزوجها أشرف زكي وبناتها.

دوت الخليج يرصد احتفال الفنانة روجينا بتكريمها في المهرجان العربي في معهد الفنون المسرحية.

تكريم روجينا في المهرجان العربي عن دورها في بنت السلطان

نشرت روجينا صورة من التكريم عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة: "الحمد والشكر لله تكريم مسلسل بنت السلطان، وتكريمي فى المهرجان العربي في المعهد العالي للفنون المسرحية، أعظم يوم فى حياتي فخورة بهذا".

روجينا تهدي تكريمها لزوجها وبناتها

وتابعت: "التكريم وهو بمثابة وسام على صدري لأنه تكريم المعهد اللي شهد أول مشواري في الفن أول أحلامي فخورة إني خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية، شرف كبير ليا هذا التكريم.. شكرا لكل أستاذتي في المعهد اللي اتربت واتعلمت منهم أول أسس التمثيل وحب الفن".

واختتمت حديثها قائلة: "شكرا للمؤلف أيمن سلامة.. شكرا للمخرج أحمد شفيق، ومبروك على تكريمكم.. شكرا للمنتج ممدوح شاهين.. شكرا أشرف ذكي الأستاذ والمعلم والداعم ليا دايما على طول المشوار، وأكبر وأهم داعم ليا فى المسلسل، وبهدي هذا التكريم لزوجي أشرف زكى وبناتي.. شكرا يارب على يوم من أسعد أيام حياتي".

روجينا تثير الجدل برقصها مع راغب علامة

وكانت أثارت روجينا الفنانة المصرية وزوجة نقيب المهن التمثيلية دكتور أشرف زكي جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأحدثت ضجة عارمة بين رواد السوشيال ميديا بسبب رقصها الجرئ مع المطرب اللبناني راغب علامة في حفله الأخير بالقاهرة.

وظهرت روجينا من أعلى المسرح وهي ترقص مع راغب علامة بفستان أبيض قصير على أنغام أغنية «اسمي حبيبك»، الأمر الذي صدم البعض بسبب عدم تعودهم على رؤية روجينا بتلك الجرأة من قبل، كما تسأل البعض حول موقف زوجها الدكتور أشرف زكي من هذه الجرأة الغير معتادة.

روجينا توضح سبب رقصها مع راغب علامة

هذا وردت الفنانة المصرية روجينا على انتقادات الجمهور لها بسبب رقصها مع المطرب اللبناني راغب علامة، مشيرة إلى أن السر وراء تلك الانتقادات هو غيرة الجمهور عليها، مؤكدة خلال لقائها ببرنامج «et بالعربي» أن رقصها مع راغب علامة لم يضعها في مأزق مع زوجها الدكتور أشرف زكي لأنه متفهم إلى حد كبير كما أنه يحب راغب أيضًا.

وأضافت روجينا: "أنا من عشاق النجم راغب علامة، فلك أن تتخيل أنا جالسة ضمن الحضور فنزل لي من على المسرح علشان يسلم عليا، أنا كنت طايرة من الفرحة، واللي كانت على المسرح هي واحدة من جمهور راغب علامة وليست روجينا الفنانة أو الممثلة".