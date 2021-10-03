/654142/جهاز-العاشر-من-رمضان-يشن-حملة-ضبطية-قضائية-على-وحدات-الإسكان-الاجتماعي-المخالفة

أكد المهندس أحمد عمران رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان أنه شن حملة لمأموري الضبطية القضائية للتفتيش على وحدات الإسكان الإجتماعي المخالفة بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط في حرصا على الحفاظ على النسق الحضاري والتأكد من وصول دعم الوحدات لمستحقيه ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

جهاز العاشر من رمضان يشن حملة ضبطية قضائية على وحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة

وأوضح أن اللجنة المشكلة من مأموري الضبطية القضائية بالجهاز بالتعاون مع شرطة التعمير وأمن الجهاز قامت بالمرور على عمارات الاسكان الاجتماعى بكلا من الحى التاسع مجاورة ٧٠ و الحى التاسع والعشرون.

جهاز العاشر من رمضان يشن حملة ضبطية قضائية على وحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة

وذلك للتأكد من التزام المواطنين بقانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018 والذي يمنع المستفيد من إيجار أو بيع الوحدة السكنية أو تغيير نشاطها مشيراً إلى أن الحملة أسفرت عن تحرير عدد من المحاضر للوحدات السكنية المخالفة وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وناشد رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان قاطني وحدات مشروع الإسكان الإجتماعي بعدم مخالفة شروط التعاقد حيث لا يجوز لمالك الوحدة بيعها أو تأجيرها إلا بعد مرور المدة القانونية والحصول على موافقة صندوق الإسكان الاجتماعى .